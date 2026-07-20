El abogado de Ernesto Ruffo, acusado de huachicol fiscal, compartió que ayer, 19 de julio de 2026, parte de la audiencia fue para pedir que fuera un juicio público.

Asimismo, argumentó que solicitaron prisión domiciliaria para Ernesto Ruffo, pero se le negó.

Buscan que Ernesto Ruffo tenga audiencia pública, pero la jueza ya lo negó

El 19 de julio de 2026, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, vivió una audiencia que duró más de 30 años y que tuvo como uno de los argumentos principales que fuera un acto público.

En entrevista con Azucena Uresti, el abogado de Ruffo, Fernando Gómez-Mont, compartió que parte de la audiencia que se vivió ayer, fue para discutir que el proceso debía ser público y algunos argumentos de la FGR para acusarlo.

Pero respecto a la audiencia pública, Gómez-Mont explicó que este hecho le fue negado argumentando que en la audiencia se vería vulnerada la seguridad nacional, información privada de aduanas, etcétera, por lo que se determinó que debía ser privada.

“Solicitamos que fuera una audiencia pública, que era importante que fuera llevada a cabo a la sociedad mexicana mediante los medios de comunicación. Se nos dijo que eran temas delicados de seguridad nacional por implicar aduanas y que era información delicadísima (...) Pidieron que fuera cerrado (...) después de que presentaron pruebas y pruebas, yo no escuché nada que tuviera que tener sigilo por la seguridad nacional y se determinó que la audiencia fuera cerrada”. Fernando Góme Mont, abogado.

Ante ello, el abogado hizo un llamado a los periodistas para que externaran su interés en que la audiencia fuera pública con el motivo de transparencia.

“La audiencia va a reanudarse mañana. Hoy yo creo que los medios podrían seguir insistiendo en ese tema y que se lleve esto abierto a la opinión pública”. Fernando Gómez-Mont, abogado.

Por otra parte, el abogado también dijo que Ernesto Ruffo no tenía idea de las operaciones ilegales que Ingemar estaría haciendo para llevar el huachicol fiscal, argumentando que hasta el momento “no hay un solo documento” que compruebe eso, salvo que es accionista de la empresa.

Niegan prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo

El abogado de Ernesto Ruffo no solo argumentó que se rechazó la petición de que la audiencia fuera pública. Sino que tampoco se le dio autorización para prisión domiciliaria.

Pese a que la edad de Ruffo, de 74 años, permite que viva el proceso en prisión domiciliaria, Gómez-Mont dijo que este se le había negado, pero que insistirían para que se le fuera concedido.

“Sí claro [se pidió la prisión domiciliaria] son ocho detenidos, de los cuáles arriba de los 70 [años] hay como cuatro o cinco (...) se nos negó por temas de posibilidad de fuga que son amparados por el sospechosismo, pero bueno, es una batalla que también comienza, pero no se deja es algo en lo que podemos insistir”. Fernando Gómez-Mont, abogado.

Fernando Gómez-Mont recordó que hay varios detenidos por este caso de presunto huachicol fiscal, explicando que hay personas que son mayores que Ernesto Ruffo, y a quienes al menos por “humanidad” sí les dieron prisión domiciliaria.