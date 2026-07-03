Beatriz Gutiérrez Müller respondió con un “Ya basta” a la disculpa que El Universal ofreció a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la publicación que involucró a Carlos Monsiváis.

En su breve mensaje, la esposa del expresidente respaldó la postura de Morena ante la disculpa pública ofrecida por El Universal, en donde el medio reconoció que su publicación carecía de sustento.

El Universal se disculpa por publicación apócrifa sobre AMLO y Carlos Monsiváis

En redes sociales, Morena compartió la disculpa que El Universal ofreció a AMLO por la entrevista apócrifa escrita, según el medio, por un excolaborador que no pudo sustentar su veracidad.

“Hoy reafirmamos esa disculpa (A Carlos Monsivais) y la hacemos extensiva al expresidente Andrés Manuel López Obrador”. El Universal

El medio sostuvo que durante 110 años ha ejercido un periodismo independiente, “sin sesgos ideológicos o políticos” y con “estándares éticos” que los obligan a reconocer sus errores y disculparse con AMLO y Carlos Monsiváis.

El Universal también reconoció que debió haber sido más cuidadosos con sus procesos internos. “Reiteramos que esta casa editorial ha ajustado los protocolos internos para evitar la repetición de un error de este tipo”

El Universal ofrece disculpas a AMLO (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

La polémica entrevista atribuida a Carlos Monsiváis que implicaba a AMLO fue publicada originalmente por el periodista Edmundo Cázarez y difundida en la página digital del diario El Universal.

El contenido causó indignación en la familia de Carlos Monsiváis, quien negó lo publicado. A su vez, el medio no logró confirmar la veracidad de la información y decidió retirarla de su plataforma.