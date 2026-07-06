El empresario Emilio Azcárraga Jean dedicó un emotivo mensaje a la afición mexicana, al lograr que se le reconociera a México como el bastión del Mundial 2026.

“... el quiere volar! Que aunque dura solo unos segundos… Yo me lo llevo para toda la vida". Emilio Azcárraga Jean, presidente del Club América

En su mensaje, Emilio Azcárraga agradeció también a la Selección Nacional y su participación en este Mundial 2026, que concluyó contra Inglaterra en el Estadio Banorte.

Por lo que destacó también la remodelación, los trabajadores, a sus socios y a todos los que hicieron posible que México fuera sede de esta justa, entre ellos, su padre, Emilio Azcárraga Milmo.

Me es difícil encontrar las palabras para expresar todo el agradecimiento que siento.

A la vida, primero, por la gran suerte de haber nacido en este gran país y la oportunidad de realizar el sueño de traer una tercera Copa del Mundo

A mi familia por perseguir este sueño juntos… pic.twitter.com/j45DQaZgeu — emilio azcarraga (@eazcarraga) July 6, 2026

Emilio Azcárraga dedica mensaje a la afición mexicana tras el Mundial 2026

En su mensaje de agradecimiento, Emilio Azcárraga destacó a la afición mexicana que logró no sólo el reconocimiento como bastión del Mundial 2026, también de todo el mundo.

Esto con su júbilo, el abrazo a extraños, los memes, así como la espuma, los gritos desenfrenados, el pato Merlín y por supuesto, el “quiere volar” de toda la afición mexicana.

Destacó que si bien duró sólo unos segundos, Emilio Azcárraga se lo llevará para toda la vida, junto con el entonar el Cielito Lindo tras la derrota de México contra Inglaterra.

Emilio Azcárraga dedica mensaje a la afición mexicana (Emilio Azcárraga)

Igualmente, agradeció haber nacido mexicano, así como el tener la oportunidad de realizar el sueño de albergar por tercera ocasión un Mundial en el país.

Para ello, agradeció a sus familiares, socios, amigos, a la Federación Mexicana de Futbol, pues al lograr ser sede demostró que México es tierra de gigantes y cómo se celebra el futbol.

Y a su padre, Emilio Azcárraga Milmo, quien construyó el Estadio Banorte, desde el cual compartió una foto, portando la playera de México.

Emilio Azcárraga también agradece a la Selección Mexicana por su esfuerzo en el Mundial 2026

Emilio Azcárraga también mencionó en su mensaje el orgullo que es vestir la camiseta de México gracias a la Selección Mexicana, que nos hizo vibrar con cada triunfo.

El empresario añadió que la Selección contagió su alegría y el sentido de familia que hicieron crecer la esperanza en torno a su desempeño en este Mundial 2026.

Asimismo, la Selección convirtió la presión en energía positiva y eso estalló en una reacción en cadena y una inspiración para todo el país con cada paso que dieron.