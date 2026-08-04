Ricardo Palominos Vargas, originario de Michoacán, asumió el cargo de director de Gobernación del estado el 1 de junio de 2026, a un año de concluir la administración de Alfredo Ramírez Bedolla.

Con una trayectoria en distintos puestos públicos, se ha desempeñado como subdirector de Gobernación, jefe de Vinculación Regional en Lázaro Cárdenas y secretario particular en Arteaga.

Además, ejerció como maestro comisionado en el CRENAM, lo que le ha permitido consolidar experiencia en gestión administrativa y vinculación institucional de Michoacán.

¿Quién es Ricardo Palominos?

Ricardo Palominos Vargas, director de Gobernación de Michoacán, es un funcionario originario del estado que se ha desempeñado en diversos cargos públicos estatales.

¿Cuántos años tiene Ricardo Palominos?

Ricardo Palominos nació el 6 de agosto de 1981, por lo que actualmente tiene 44 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Ricardo Palominos?

Ya que su cumpleaños es el 6 de agosto, Ricardo Palominos nació bajo el signo zodiacal de Leo.

¿Ricardo Palominos tiene esposa?

Sí, Ricardo Palominos Tiene esposa, Se trata de María del Rosario Barragán Ceja quien, según sus redes sociales es educadora.

¿Ricardo Palominos tiene hijos?

Ricardo Palominos y su esposa tienen 3 hijos, 2 niños y una niña:

Gabriel Eli

Zahir Eden

Sahily Guadalupe

¿Qué estudió Ricardo Palominos?

Ricardo Palominos Vargas tiene un doctorado en Ecoeducación y Comunidades de Aprendizaje por el Instituto Universitario de Puebla IUP Morelia, título que obtuvo en julio de 2018.

¿Cuál es la trayectoria de Ricardo Palominos?

Ricardo Palominos Vargas tomó posesión como director de Gobernación el pasado 1 de junio de 2026, con lo que asume el cargo a un año de que termine el gobierno de Alfredo Ramirez Bedolla.

Sin embargo, se ha desempeñado en diferentes cargos públicos a lo largo de su carrera profesional, como: