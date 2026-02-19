Gerardo Coronel, mejor conocido como “El Jerry”, es un cantautor mexicano originario de Michoacán que ha ganado bastante popularidad en la música regional por su estilo y composición. Conoce más acerca de su vida y trayectoria musical.

¿Quién es Gerardo Coronel?

Gerardo Arriaga Coronel, conocido como Gerardo Coronel “El Jerry”, es un cantante y compositor de música regional mexicana. A lo largo de su carrera, se ha consolidado como uno de los exponentes contemporáneos más reconocidos del género gracias a su estilo propio e interpretaciones.

¿Qué edad tiene Gerardo Coronel?

Gerardo Coronel nació el 28 de mayo de 1996 en Apatzingán de la Constitución, Michoacán, por lo que actualmente tiene 29 años.

¿Gerardo Coronel tiene esposa?

Sí, Gerardo Coronel está casado, incluso en entrevistas ha señalado que la conoció a través de familiares de su manager; sin embargo, a pesar de que comparte fotos junto a ella, se desconoce la identidad de la mujer.

Gerardo “El Jerry” Coronel, cantautor regional mexicano (Ig: @eljerry__oficial)

¿Qué signo zodiacal es Gerardo Coronel?

Al haber nacido el 28 de mayo, “El Jerry” Coronel es Géminis, signo que se caracteriza por ser comunicativo, curioso y extrovertido.

¿Gerardo Coronel tiene hijos?

Gerardo Coronel sí tiene hijos, pues en redes sociales ha compartido fotografías con dos niños, quienes son sus hijos.

¿Qué estudió Gerardo Coronel?

No hay información disponible sobre si “El Jerry” Coronel tiene estudios, pues desde los 14 años comenzó con su carrera como cantante.

Gerardo “El Jerry” Coronel, cantautor regional mexicano (Ig: @eljerry__oficial)

¿En qué ha trabajado Gerardo Coronel?

Gerardo Coronel comenzó su carrera musical desde muy joven y desde los 14 años comenzó a formar parte de conjuntos en Culiacán.

Su álbum debut “Historias de un Coronel” se estrenó en el 2014, cuando tenía 18 años, marcando el inicio de su presencia en la escena musical regional.

Ha lanzado trabajos como Hombres Como Yo, Unas Mías y Otras Prestadas, La Ratonera, entre otros, alternando composiciones propias y covers en su estilo característico. Temas como “Qué onda perdida” lo han posicionado en listas internacionales y hasta han generado colaboraciones con otros artistas populares del género, incluyendo planes de dueto con integrantes de Grupo Firme.