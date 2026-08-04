Carlos Manuel Yáñez Lazo es un general de brigada del Ejército del Perú en situación de retiro y funcionario público especializado en gestión del riesgo de desastres.

Desde abril de 2026 se desempeña como jefe institucional del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED).

Su nombramiento se produjo tras una amplia trayectoria en instituciones vinculadas a la defensa civil, la gestión pública y la respuesta ante emergencias.

Antes de asumir el liderazgo de CENEPRED dirigió el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y el programa social PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú.

¿Quién es Carlos Manuel Yáñez Lazo?

Carlos Manuel Yáñez Lazo es un militar retirado con más de 35 años de servicio en el Ejército del Perú, donde desempeñó cargos de dirección en áreas de ingeniería, seguridad y apoyo al desarrollo nacional.

Tras concluir su carrera militar, continuó en el servicio público al frente de instituciones dedicadas a la gestión del riesgo de desastres y la protección de la población.

Además de su labor como funcionario, también ha desarrollado actividades académicas como docente en instituciones militares y en la Universidad ESAN, donde imparte cursos sobre gestión del riesgo de desastres.

¿Cuántos años tiene Carlos Manuel Yáñez Lazo?

La fecha de nacimiento de Carlos Manuel Yáñez Lazo no ha sido dada a conocer públicamente, por lo que se desconoce su edad exacta.

¿Quién es la pareja de Carlos Manuel Yáñez Lazo?

Carlos Manuel Yáñez Lazo mantiene su vida privada fuera del ámbito público y no existe información oficial sobre su pareja.

¿Qué signo zodiacal es Carlos Manuel Yáñez Lazo?

No es posible determinar el signo zodiacal de Carlos Manuel Yáñez Lazo, ya que no se conoce públicamente su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Carlos Manuel Yáñez Lazo?

No existe información pública sobre si Carlos Manuel Yáñez Lazo tiene hijos.

¿Qué estudió Carlos Manuel Yáñez Lazo?

Carlos Manuel Yáñez Lazo cuenta con formación académica en educación, ciencias militares y administración pública.

Es bachiller y licenciado en Educación, con especialidad en Ciencias Sociales y Defensa Nacional.

Obtuvo el grado de bachiller y licenciado en Ciencias Militares, con mención en Ingeniería.

Tiene una maestría en Gestión Pública.

Cuenta con una maestría en Administración de Empresas (MBA).

También posee una maestría en Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático.

Es doctor en Ciencias de la Educación.

Además, cuenta con especializaciones en Gestión del Riesgo de Desastres y Dirección y Gestión de Seguridad.

¿En qué ha trabajado Carlos Manuel Yáñez Lazo?

Carlos Manuel Yáñez Lazo ha desarrollado su carrera como militar, funcionario público y especialista en gestión del riesgo de desastres, ocupando cargos de liderazgo en instituciones del Estado peruano.

Entre los principales cargos y responsabilidades de su trayectoria destacan: