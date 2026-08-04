Comuneros de Arantepacua agredieron a Ricardo Palominos mientras protestaban frente a Casa Michoacán en Morelia, Michoacán para exigir diálogo con el gobierno de Michoacán.

De acuerdo con los reportes, los manifestantes, provenientes de las comunidades purépechas del municipio de Nahuatzen, golpearon al funcionario luego bloquear Paseo de la Independencia con 3 patrullas comunales y llantas incendiadas.

Horas después de la agresión, Ricardo Palominos publicó un mensaje en redes sociales para agradecer las muestras de apoyo recibidas y reiteró su compromiso con el diálogo.

“Mi convicción y compromiso como servidor público siempre ha sido privilegiar el diálogo como la única vía para construir acuerdos y atender las diferencias" Ricardo Palominos

Comuneros agreden a Ricardo Palominos durante protesta por una mesa de diálogo

Comuneros provenientes de la población purépecha de Nahuatzen agredieron física y verbalmente al director de Gobernación de Michoacán, Ricardo Palominos Vargas.

El director de Gobernación buscaba iniciar el diálogo con los comuneros de Arantepacua para atender sus exigencias durante la manifestación frente a Casa Michoacán el pasado 3 de agosto.

Sin embargo, fue golpeado por los manifestantes con puñetazos y patadas cuando intentó acercarse para abrir la mesa de diálogo que estaban exigiendo.

🚨El Gobierno de Michoacán condenó los hechos de violencia registrados durante una protesta de presuntos comuneros de Arantepacua en Morelia.



Durante los hechos, el director de Gobernación, Ricardo Palominos, fue agredido. Autoridades reiteraron que privilegiarán el diálogo y no… pic.twitter.com/Ubx96tfMWr — Azucena Uresti (@azucenau) August 3, 2026

Los comuneros habían iniciado una protesta alrededor de las 9:40 horas del martes 3 de agosto, donde más de 100 personas decidieron bloquear el Periférico Paseo de la Independencia con 3 patrullas comunales.

Durante esta protesta, también incendiaron al menos 3 llantas en las inmediaciones; por las agresiones, agentes antimotines de la Guardia Civil intentaron replegar a los manifestantes y lograron recuperar una pipa de gas LP que habían retenido los comuneros.

Ante la agresión, la Secretaría de Gobernación condenó y rechazó cualquier acto de violencia registrado durante la movilización.

Ricardo Palominos agradece apoyo tras agresión de comuneros de Arantepacua

Tras haber sido agredido, Ricardo Palominos compartió en redes sociales un mensaje de agradecimiento en el que reiteró su compromiso con el diálogo como “única vía para construir acuerdos y atender las diferencias”

“Agradezco profundamente las llamadas, mensajes y muestras de solidaridad que he recibido de muchas amigas, amigos, compañeras y compañeros, así como de quienes, preocupados por lo ocurrido, han expresado su respaldo y cariño. Mi reconocimiento sincero a todas y todos por sus palabras. Quiero reiterar que mi convicción y compromiso como servidor público siempre ha sido privilegiar el diálogo como la única vía para construir acuerdos y atender las diferencias” Ricardo Palominos

Asimismo, rechazó los actos de violencia sin importar de dónde vengan, “ya que este nunca será el camino para resolver las diferencias ni para construir un mejor Michoacán”.