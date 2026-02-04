Juan Carlos Barragán, diputado de Michoacán, sufrió un asalto violento cuando viajaba por Zihuatanejo, Guerrero, el pasado 2 de febrero.

El diputado y su familia, con quien viajaba, fueron despojados de su auto y pertenencias; a pesar del susto por haber sido asaltados con el uso de armas de fuego, resultaron ilesos del incidente.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre el diputado Juan Carlos Barragán, como:

¿Quién es Juan Carlos Barragán?

Juan Carlos Barragán Vélez, diputado local de Michoacán, actualmente es militante de Morena.

El diputado respaldó la reforma constitucional para garantizar presupuesto para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, institución de la que se graduó.

Asimismo, es reconocido por su preocupación por las instituciones educativas, así como por temas sociales.

Recientemente denunció que fue asaltado con violencia mientras viajaba por Guerrero, cuando se encontraba en una gasolinera en Zihuatanejo.

A pesar del susto, ni él ni su familia resultaron heridos, señaló desde redes sociales.

¿Cuántos años tiene Juan Carlos Barragán?

Juan Carlos Barragán nació el 19 de mayo de 1973, por lo que actualmente tiene 52 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Juan Carlos Barragán?

Ya que el cumpleaños de Juan Carlos Barragán es el 19 de mayo, el diputado local nació bajo el signo zodiacal de Tauro.

Las personas Tauro son consideradas idealistas y creyentes, con un profundo deseo de ayudar a los demás.

¿Juan Carlos Barragán tiene esposa?

Juan Carlos Barragán sí tiene esposa; se trata de la regidora de Morelia, Michoacán, Verónica Zamudio Ibarra.

El pasado 19 de mayo de 2025, durante su celebración de cumpleaños, el diputado le regaló un anillo de compromiso a su esposa y señaló que el mejor regalo ha sido que le dijera que sí.

¿Juan Carlos Barragán tiene hijos?

Sí, Juan Carlos Barragán tiene hijos. De hecho, el diputado tiene 3 hijas y un nieto.

¿Qué estudió Juan Carlos Barragán?

Juan Carlos Barragán tiene una licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo.

¿Cuál es la trayectoria de Juan Carlos Barragán?

En el ámbito educativo, Juan Carlos Barragán logró se el presidente del Consejo Estudiantil de su escuela preparatoria; así como presidente y secretario del Consejo Estudiantil de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Por otra parte, en su trayectoria como funcionario público, el actual diputado local en el Estado de Michoacán se ha desempeñado como: