Reyna Celeste Ascencio Ortega pidió licencia para competir en el proceso interno de Morena por la para buscar la candidatura a la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2027.

Es conocida por ser la fundadora de las marchas del orgullo purépecha y del orgullo purépecha LGBTIUM.

¿Quién es Reyna Celeste Ascencio Ortega, militante de Morena por Michoacán?

Reyna Celeste Ascencio Ortega es una política, abogada y activista mexicana de etnia indígena purépecha, actualmente se desempeña como Senadora de la República por el estado de Michoacán.

Reyna Celeste Ascencio Ortega, militante de Morena por Michoacán (@celeste.ascencio / Instagram )

Miembro del partido Morena, es reconocida por su labor en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT, las mujeres, los jóvenes y los pueblos originarios.

Reyna Celeste Ascencio Ortega nació el 5 de enero de 1993 en Uruapan del Progreso, Michoacán.

Su trabajo legislativo se ha centrado en impulsar la educación sexual integral en la Constitución y el reconocimiento de los derechos de pueblos originarios y afromexicanos.

También ha promovido protocolos de atención para personas de la diversidad sexual y el impulso de la juventud en la vida política.

¿Cuántos años tiene Reyna Celeste Ascencio Ortega, militante de Morena por Michoacán?

Reyna Celeste Ascencio Ortega tiene 33 años de edad.

¿Quién es la pareja de Reyna Celeste Ascencio Ortega, militante de Morena por Michoacán?

No se tiene información sobre la pareja de Reyna Celeste Ascencio Ortega.

La senadora de Morena por Michoacán es abiertamente lesbiana y activista por los derechos de la diversidad sexual.

¿Qué signo zodiacal es Reyna Celeste Ascencio Ortega, militante de Morena por Michoacán?

Reyna Celeste Ascencio Ortega es del signo zodiacal Capricornio.

Reyna Celeste Ascencio Ortega, militante de Morena por Michoacán (@celeste.ascencio / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Reyna Celeste Ascencio Ortega, militante de Morena por Michoacán?

No hay información pública sobre si Reyna Celeste Ascencio Ortega tiene hijos.

¿Qué estudió Reyna Celeste Ascencio Ortega, militante de Morena por Michoacán?

Reyna Celeste Ascencio Ortega es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Durante su formación, participó en investigaciones sobre consejos indígenas, familias homoparentales en Argentina y México, y el sector aguacatero en la Meseta Purépecha

¿En qué ha trabajado Reyna Celeste Ascencio Ortega, militante de Morena por Michoacán?

Ascencio Ortega inició su participación política a los 14 años y es fundadora de Morena en Paracho:

Secretaría de Diversidad Sexual: Se desempeñó como secretaria de esta área en el Comité Directivo Estatal de Morena en Michoacán entre 2015 y 2018.

Diputada Federal: Ejerció como diputada en la LXIV y LXV Legislaturas (2018-2024). En este periodo, presidió la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual y fue secretaria de las comisiones de Justicia y Medio Ambiente.

Senadora de la República: Inició su cargo en la LXVI Legislatura el 1 de septiembre de 2024, tras ganar por mayoría relativa en Michoacán.

Actualmente preside la Comisión de Derechos Humanos en el Senado.

En marzo de 2026, la senadora solicitó licencia al cargo para contender por la coordinación estatal de Morena en Michoacán, con la mira puesta en las elecciones del 2027.