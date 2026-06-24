Ricardo Monreal anticipó posibles tensiones al interior de Morena tras el registro de aspirantes en las 17 gubernaturas, rumbo a las elecciones de 2027.

El Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena adelantó que es posible que ocurran deserciones o inconformidades conforme avance el proceso interno para la selección de candidatos.

El apasionamiento no se evita y no es fácil conducirlo, siempre hay mucha emoción y lamentablemente si no se conduce bien, hay deserciones, y hay inconformidades Ricardo Monreal, Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena

Ricardo Monreal destacó que en esta primera etapa de registro todo “es fiesta”, pero que, conforme avance el descarte, podrían ocurrir tensiones en Morena si no se cuida el proceso.

Ricardo Monreal anticipa tensiones en Morena y destaca registro de 140 posibles candidatos

Aunque no mencionó nombres, el diputado Ricardo Monreal adelantó que podrían ocurrir inconformidades y deserciones por parte de militantes de Morena que buscan competir en las elecciones de 2027.

Sin embargo, expresó su confianza en la madurez de los participantes para que busquen una candidatura que trascienda cualquier ambición personal y se inclinen por la unidad.

Ricardo Monreal también subrayó que hasta ahora se han registrado más de 40 aspirantes, pero se prevé que la cifra supere hasta los 140 perfiles en los 17 estados de la República.

Es una cantidad muy fuerte, como nunca. No hay ningún filtro ni restricción, cualquiera se puede inscribir Ricardo Monreal, diputado de Morena

Señaló que el proceso será vigilado por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena, organismo encargado de asegurar que no haya situaciones irregulares como financiamiento, guerra sucia o favoritismos.

Ricardo Monreal respalda postura de Claudia Sheinbaum sobre informe de la ONU (Cámara de Diputados)

“Podría ocasionar un daño”: Ricardo Monreal sobre aspiraciones de Félix Salgado

Sobre el tema de las reglas de Morena, Ricardo Monreal aludió a Félix Salgado y dijo que, si decide irse por la libre en busca de la candidatura de Guerrero, podría ocasionar un daño “irreparable” al movimiento.

“No es un buen ejemplo de Salgado Macedonio porque no hay disciplina, porque no hay unidad, porque a pesar de que son lineamientos internos va a generar un problema“, dijo.