Claudia Sheinbaum aseguró que no hay “justicia selectiva” en el caso de la detención de Ernesto Ruffo por presuntos delitos de huachicol y crimen organizado.

Desde su conferencia mañanera del 17 de julio, recordó que Felipe Calderón, quien anteriormente ha criticado al exgobernador de Baja California, ahora está “diciendo que hay justicia selectiva, cosa que negamos absolutamente”.

Asimismo, Claudia Sheinbaum rechazó que esta detención sea un asunto político y reiteró que se trata de una acción tomada por las autoridades luego de al menos un año de investigaciones sobre una red de distribución ilegal de combustible en México.

“Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año” Claudia Sheinbaum

Detención de Ernesto Ruffo obedece a una investigación, recuerda Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recordó que la detención de Ernesto Ruffo, ex gobernador de Baja California, obedece a una investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) por al menos un año.

Ante los señalamientos de una “justicia discriminatoria y selectiva” por parte de Felipe Calderón, la presidenta aclaró que de ninguna manera se trata de un asunto político.

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que esta detención se realizó luego de que las autoridades presentaran pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión.

“Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año. Un año en el que se hacen todas las dirigencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión” Claudia Sheinbaum

Esto luego de que el expresidente reclamara que, aunque “tienen enfrente una lista de funcionarios de Morena acusados” de alianzas criminales no los tocan pero “a los enemigos, la ley a secas”.

“Independientemente de lo que se deslinde en el caso de @RuffoAppel, se demuestra una justicia discriminatoria, selectiva. Tienen enfrente una lista de funcionarios de MORENA acusados de narcotráfico y alianzas criminales con sicarios y asesinos, que además usaron para robarse su elección. Y no los tocan, los protegen. Como Porfirio Díaz: a los amigos, justicia y gracia, a los enemigos, la ley a secas , mi solidaridad con él, más allá de ofensas recibidas” Felipe Calderón

Felipe Calderón (Felipe Calderón/X)

Ernesto Ruffo está directamente relacionado con la empresa que importa el combustible ilegal

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que, según el informe de la FGR, Ernesto Ruffo está directamente relacionado con la empresa que importaba el combustible ilegal.

Y es que, recordó la presidenta, Ernesto Ruffo es el socio mayoritario de la empresa que realizaba la importación y la distribución del huachicol.

“La empresa que importa ese combustible, de esa empresa que impronta ese combustible es socio mayoritario el exgobernador, es así de directa” Claudia Sheinbaum

Sin embargo, resaltó que si el exgobernador de Baja California cuenta con la documentación que pruebe su inocencia, “actuarán los jueces y tendrán que hacerlo de manera imparcial”.