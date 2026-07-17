Omar Fayad, el embajador de México en Noruega, ha pedido que dos de los vehículos oficiales sean cambiados por autos de más de 500 mil pesos.

En los argumentos que Fayad dio a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está el ahorro, la optimización de tiempo en traslados y la reducción del impacto ambiental.

Omar Fayad pide autos de más de 500 mil pesos para la Embajada de México en Noruega

Desde el 2023, Omar Fayad tomó protesta como embajador de México en Noruega, lo que ahora ha llevado a que pida cambio de dos vehículos oficiales por autos híbridos de lujo.

Según la información obtenida por Reporte Índigo, Fayad ha pedido cambiar su Volvo XV60 por un BMW Serie 5 del 2017, híbrido, cuyo valor es de 501 mil 234 pesos.

Por otra parte, también ha pedido a la SRE el cambio de un Volkswagen Sharan modelo 2015 por un Toyota Yaris 1.5 Híbrido Active Tech modelo 2024, cuyo valor es de 501 mil 234 pesos.

A la perspectiva de Omar Fayad, quien también fue gobernador de Hidalgo, este cambio se ve justificado por la optimización de tiempo, agilizar ejecución de actividades y la reducción al impacto ambiental.

Asimismo, argumenta que a largo plazo es mejor la compra total del vehículo a la renta de alguno en Noruega, debido a que este se podría vender en un futuro y recuperar parte de la inversión.

Por otra parte, ha mencionado en su solicitud a la SRE que los autos de renta no permiten placas CD que la embajada necesita para circular y que el pago de alquiler es más caro en un futuro.