Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada originaria de Baja California Sur, fue designada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón.

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Guadalajara, cuenta con especialidades en justicia electoral y experiencia docente en derechos humanos y democracia.

Desde 2016 integra la Sala Superior del TEPJF, tras haber presidido la Sala Regional de Guadalajara.

Su nombramiento, aprobado el 15 de diciembre de 2023, marca un nuevo capítulo en el máximo tribunal electoral.

Mónica Soto es la nueva presidenta del TEPJF

Este viernes 15 de diciembre de 2023, la magistrada Mónica Soto fue nombrada como presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esto, luego de la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón a su cargo como titular del Tribunal Electoral.

Por lo anterior, la magistrada asumirá formalmente sus funciones como presidenta del TEPJF a partir del 1 de enero de 2024.

De acuerdo con El Universal, las votaciones para designar a Mónica Soto como presidenta del TEPJF, quedaron de la siguiente manera:

Felipe de la Mata a favor

Felipe Fuentes a favor

Mónica Soto a favor

Reyes Rodríguez Mondragón en contra

Janine Otálora en contra

Mónica Soto, magistrada del TEPJF (MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

Mónica Soto compartía funciones con Indalfer Infante y José Luis Vargas

La magistrada Mónica Soto, quien lloró al despedir a Indalfer Infante y José Luis Vargas, cumple sus funciones en la Sala Superior TEPJF desde el año 2016 por decisión del Senado.

Aunque también se desempeñó como magistrada de la Sala Regional de TEPJF en Guadalajara, donde además fue presidenta de la dependencia pública.

En cuestión laboral, Mónica Soto, magistrada de TEPJF, ha ocupado importantes cargos, siendo estos los que determinaron el dictamen de su integración a la Sala Superior; entre ellos destacan:

1994 : Asesora Jurídica IFE, Baja California Sur

: Asesora Jurídica IFE, Baja California Sur 2003 : Vocal de Capacitación Electoral IFE, Baja California Sur

: Vocal de Capacitación Electoral IFE, Baja California Sur 2007 : Magistrada del Tribunal Estatal Electoral, Baja California Sur

: Magistrada del Tribunal Estatal Electoral, Baja California Sur 2013: Magistrada de la Sala Regional TEPJF, Guadalajara

La magistrada Mónica Soto lloró al despedir a Indalfer Infante y José Luis Vargas

Mónica Soto, magistrada de TEPJF, lloró este martes 31 de octubre al despedir a Indalfer Infante y José Luis Vargas, sus compañeros en el organismo público.

Y es que, como resultado de que el Senado no resolvió su estadía en la Sala Superior, ambos magistrados dijeron adiós a la dependencia.

Así pues, la magistrada Mónica Soto lloró al despedirlos, calificando su salida como un acto que da continuidad a la “devastación” administrativa que tiene lugar en TEPJF.

No sin antes reconocer la labor de Indalfer Infante y José Luis Vargas como magistrados del organismo.

“El magistrado Indalfer (Infante) y el magistrado José Luis (Vargas) han dejado y dejan en esta institución una estela imborrable de trabajo como servidores públicos y de una férrea entrega por la justicia electoral”. Mónica Soto

Magistrada Mónica Soto llora al despedir a Indalfer Infante y José Luis Vargas Valdez (Captada de video)

¿Quién es Mónica Soto?

Mónica Aralí Soto Fregoso es una funcionaria mexicana, originaria de Baja California Sur, que funge como magistrada de la Sala Superior de TEPJF.

De acuerdo con su hoja de vida, es Licenciada en Derecho, mas su formación académica se complementa con especialidades que le han otorgado saberes de la administración pública:

Licenciatura en Derecho: Universidad Autónoma de Guadalajara

Universidad Autónoma de Guadalajara Maestría en Educación Especial en Docencia : Universidad Internacional de la Paz

: Universidad Internacional de la Paz Especialidad en Justicia Electoral: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Diplomado en Derecho Electoral: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Es importante decir que, si bien la magistrada Mónica Soto desempeña funciones en el Poder Judicial, también cuenta con experiencia docente y en el sector editorial.

Pues ha impartido cursos y cátedras en materia de derechos humanos, género, democracia y justicia, además de que es coautora de publicaciones como Derecho Procesal Constitucional (2015) y Las Elecciones Presidenciales 2012 (2013).