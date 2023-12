El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mostró mesura ante la crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la solicitud de renuncia al magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón.

Los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Soto solicitaron la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón, de acuerdo con información expuesta por el presidente magistrado en sesión pública:

“La magistrada Soto y los magistrados Fuentes y De la Mata solicitaron que presentara mi renuncia como presidente del Tribunal Electoral, no accedí a dicha petición toda vez que no encontraban una justificación que a mí me convenciera de presentar esa renuncia al momento y solicité tiempo para valorarlo y tomar una decisión que no fuera bajo condiciones en donde se requiere mayor prudencia y reflexión y conciencia”

Reyes Rodríguez Mondragón