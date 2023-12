El expanista Felipe Calderón salió en defensa del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en medio de la crisis que atraviesa el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Alfredo Fuentes Barrera y Mónica Soto solicitaron la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón, según expuso él mismo el 7 de diciembre en sesión pública.

“La magistrada Soto y los magistrados Fuentes y De la Mata solicitaron que presentara mi renuncia como presidente del Tribunal Electoral, no accedí a dicha petición toda vez que no encontraban una justificación que a mí me convenciera de presentar esa renuncia al momento y solicité tiempo para valorarlo y tomar una decisión que no fuera bajo condiciones en donde se requiere mayor prudencia y reflexión y conciencia”

Reyes Rodríguez Mondragón