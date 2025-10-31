Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido en Estados Unidos, es señalado también de haber robado la herencia de su exesposa, Marycarmen López.

Según reveló el periodista Alberto de Tavira, Víctor Manuel Álvarez Puga, engañó a la familia de Marycarmen López para despojarlos de una cuantiosa herencia.

Pero, ¿quién es Marycarmen López? Esto sabemos acerca de la exesposa de Víctor Manuel Álvarez Puga.

Marycarmen López, ex esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga (Marycarmen López / FB)

¿Quién es Marycarmen López?

Marycarmen López es la primer esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes se divorciaron presuntamente porque el abogado inició su relación con la exconductora Inés Gómez Mont.

¿Qué edad tiene Marycarmen López?

Se desconoce la edad exacta de Marycarmen López, aunque estimaciones señalan que tiene 45 años de edad.

¿Quién es el esposo de Marycarmen López?

De acuerdo con reportes, Marycarmen López no volvió a contraer matrimonio luego de su divorcio de Víctor Manuel Álvarez Puga.

¿Qué signo zodiacal es Marycarmen López?

Debido a que se desconoce la fecha de nacimiento exacta de Víctor Manuel Álvarez Puga, no es posible determinar cuál es su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Marycarmen López?

Marycarmen López es madre de un hijo menor, producto de su matrimonio con Víctor Manuel Álvarez Puga.

¿Qué estudió Marycarmen López?

Según información, Marycarmen López cuenta con estudios en Relaciones Publicas y Publicidad.

¿En qué ha trabajado Marycarmen López?

Marycarmen López trabaja para sector privado, desempeñándose como publirrelacionista.

Marycarmen López habría perdido su herencia por robo de Víctor Manuel Álvarez Puga

Luego de confirmarse que Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido por autoridades en Estados Unidos, ahora también podría enfrentar cargos por el delito de robo.

De acuerdo con el periodista Alberto de Tavira, Víctor Manuel Álvarez Puga habría engañado a su exesposa Marycarmen López para que invirtiera una herencia que recibió de su padre en un supuesto negocio.

Asimismo, los hermanos y otros familiares de Marycarmen López también habrían sido víctimas de Víctor Manuel Álvarez Puga, a quienes también engañó para despojarlos de su herencia.

Según se informó, el divorcio entre Marycarmen López y el abogado ocurrió sin que este le devolviera a ella y a sus familiares el dinero que les pidió, además de que todo ocurrió cuando la publirrelacionista estaba embarazada.

Además, es señalado de no cumplir con sus obligaciones de pensión alimenticia, por lo que la profesionista ha tenido que criar sola a su hijo.

El periodista Alberto de Tavira detalló que la familia de Marycarmen López tendría documentos que acreditan la entrega del dinero a Víctor Manuel Álvarez Puga, mismos que analizan presentar en una denuncia por el delito de robo en su contra.