María Irene Dipp, esposa de Eruviel Ávila, denunció públicamente al político mexiquense por violencia, por lo que lo hizo responsable de cualquier situación que le pase a ella y a su hijos.

“Desde tiempo atrás he sufrido amenazas y violencia psicológica por parte de mi marido Eruviel Ávila Villegas…. Hoy lo hago responsable de cualquier situación que afecte nuestra integridad” Marpia Irene Dipp

La denuncia se da en el marco de la separación que hay entre Eruviel Ávila y Maria Irene Dipp, a fin de protegerlos del ambiente tóxico familiar en el que vivían.

Dijo que su aún esposo ha generado un ambiente familiar tóxico a pesar de intentar una solución pacífica.

María Irene Dipp intenta una solución familiar pacífica con Eruviel Ávila

María Irene Dipp dijo que desde tiempo atrás ha sufrido violencia psicológica por parte de Eruviel Ávila Villegas y parte de ello son recientes amenazas civiles y penales en su su contra.

Dijo en su video viral en redes sociales que vive con el temor de perder a su hijos por librarlos de una ambiente tóxico.

María Irene Dipp se ha referido a Eruviel Avila Villegas como su marido. No mencionó algún proceso de divorcio vigente.

Eruviel Ávila, ex del PRI, ahora es parte del Verde y la Cuarta Transformación

Actualmente Eruviel Ávila Villegas es diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) quien ha sido parte de un grupo de legisladores que dieron su apoyo a Morena desde 2023.

El mencionado grupo de legisladores proviene del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aunque pasó un tiempo corto sin afiliación política.