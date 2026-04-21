El diputado del Partido Verde, Eruviel Ávila, respondió a la denuncia pública de su esposa, María Irene Dipp, en la que lo acusaba de violencia psicológica y amenazas en su contra.

“En lo privado, María y yo haremos prevalecer con diálogo y respeto, el bienestar de nuestros dos hijos que Dios nos regaló” Eruviel Ávila, diputado federal por el PVEM

En redes sociales, Eruviel Ávila comentó que el asunto será discutido en lo privado y aseguró que su prioridad es el bienestar de los dos hijos que tiene con María Irene Dipp.

Eruviel Ávila responde a denuncia de María Irene Dipp por violencia (Especial)

Eruviel Ávila no fijó postura sobre la violencia vicaria denunciada por su esposa

Eruviel Ávila destacó en su mensaje que, junto a María Irene Dipp, defenderán, a través del diálogo y el respeto, el bienestar de sus dos hijos:

Juan Pablo María Ávila Dipp.

Sin embargo, destacó que Eruviel Ávila no aceptó ni negó los episodios de violencia vicaria que presuntamente ejerció contra María Irene Dipp.

Eruviel Ávila hablará en privado con María Irene Dipp tras denuncia

Previo a las declaraciones del también exgobernador del Estado de México, María Irene Dipp había acusado a Eruviel Ávila de intentar quitarle a sus hijos bajo amenazas penales.

“He recibido amenazas de que va a proceder en mi contra y vivo con el temor constante de que vaya a quitarme a mis hijos” María Irene Dipp, esposa de Eruviel Ávila

María Irene Dipp comentó que esta situación los llevó a distanciarse de Eruviel Ávila por temor a que el político cumpliera sus amenazas y les causara algún daño.

Sin embargo, Eruviel Ávila se limitó a agradecer los mensajes de apoyo que recibió tras las acusaciones de María Irene Dipp y afirmó que el asunto será resuelto en lo privado.