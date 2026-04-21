El Frente Nacional de Mujeres lanzó un llamado “amistoso” al diputado federal del PVEM, Eruviel Ávila, para que no dañe a la madre de sus hijos, María Irene Dipp.

“Diputado Eruviel Ávila, le hacemos un llamado amistoso a que no dañe a la madre de sus hijos. Los chicos son quienes más sufren. Si la mamá está bien, ellos estarán bien y crecerán sanos, seguros y felices” Frente Nacional de Mujeres

La organización subrayó en redes sociales la importancia de que los menores de edad crezcan en un entorno sano y seguro, mientras el caso de separación del exgobernador mexiquense se intensifica por acusaciones de violencia psicológica y ambiente tóxico.

En un video viral, Dipp responsabilizó a Ávila de cualquier situación que afecte su integridad o la de sus hijos.

Familia de Eruviel Ávila se separa por señalamientos de violencia y ambiente tóxco

En redes sociales han surgido críticas sobre el perfil de redes sociales de Eruviel Ávila en el que se describe no solo como mexiquense sino como “hombre de familia”.

El caso de separación, sin que se confirme el inicio formal de un proceso de divorcio, se dio a partir de la publicación de un video por parte de María Irene Dipp Walther.

En dicho material no solo acusó violencia psicológica por parte de su esposo Eruviel Ávila sino un ambiente familiar tóxico que ha derivado en amenazas civiles y penales en su su contra.

Esposa de Eruviel Ávila lo responsabiliza de lo que le pueda pasar

María Irene Dipp, quien fuera primera dama del estado de México y originaria de Baja California, responsabilizó a Eruviel Ávila de lo que le pidiera pasar a ella o a sus hijos.

“Desde tiempo atrás he sufrido amenazas y violencia psicológica por parte de mi marido Eruviel Ávila Villegas…. Hoy lo hago responsable de cualquier situación que afecte nuestra integridad”, dijo en el video que ya es viral.

Ambos se casaron en 2017 y tuvieron dos hijos. Para Eruviel Ávila, este es su segundo matrimonio después de uno en el que tuvo cuatro hijos con Grimy Muñoz Tovar.