¿Quién es Rebeca Peralta? Es la diputada local por Iztapalapa en el Congreso de la CDMX que está en medio de la polémica tras ser exhibida usando un vestido de 22 mil pesos.

De acuerdo con los reportes, la legisladora del Partido Verde, suele usar prendas costosas como bolsas, pañuelos y cinturones de exclusivas marcas como Gucci, Carolina Herrera y Louis Vuitton.

Diputada del Partido Verde ha lucido un vestido Carolina Herrera de 22 mil pesos (Michelle Rojas/SDPnoticias)

¿Quién es Rebeca Peralta?

Rebeca Peralta León es diputada local por Iztapalapa en el Congreso de la CDMX por el Partido Verde Ecologista de México, que está en el cargo siendo representante del distrito 24.

Su llegada al Congreso CDMX se dio luego de las elecciones 2024, donde el Partido Verde se consolidó en posiciones estratégicas en alianza con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante la contienda, Rebeca Peralta León enfrentó críticas por su cambio de partido, debido a que previamente militó en el PRD, lo que generó tensión entre votantes de izquierda tradicional.

Su campaña se centró en temas de gestión local, seguridad y cultura, en la que hizo énfasis en la cercanía con comunidades de Loma Encantada, Ampliación el Santuario y zonas populares.

En octubre de 2025, Rebeca Peralta se puso en medio de las críticas luego de que fue exhibida por portar un vestido Carolina Herrera del que se indica, tiene un precio de 22 mil pesos.

Rebeca Peralta, diputada del Partido Verde (Rebeca Peralta León/Facebook)

¿Cuántos años tiene Rebeca Peralta?

En varios de los perfiles curriculares para consulta pública de Rebeca Peralta León, se establece que nació el 7 de noviembre de 1974, es decir que hasta octubre de 2025 tiene 50 años de edad.

¿Quién es el esposo de Rebeca Peralta?

En sus redes sociales, la diputada local por Iztapalapa del Partido Verde suele compartir información de su familia, pero también algunos detalles de su familia, como el caso de su pareja de nombre Sergio.

Rebeca Peralta y su familia (Rebeca Peralta León/Facebook)

¿Cuál es el signo zodiacal de Rebeca Peralta?

Al contar con el dato de la fecha de nacimiento de Rebeca Peralta León, se puede determinar con base en el calendario de horóscopos que su signo zodiacal es el de Escorpión.

¿Cuántos hijos tiene Rebeca Peralta?

A partir de la información que la diputada local por Iztapalapa ha compartido en sus cuentas de redes sociales, se puede establecer que tiene una hija menor de edad.

¿Qué estudió Rebeca Peralta?

En el tema de la formación académica, se tiene conocimiento de que la diputada del Partido Verde cuenta con el nivel de licenciatura, pero no se específica cuál fue la carrera que estudió.

¿En qué ha trabajado Rebeca Peralta?

En lo que respecta a la experiencia laboral que ha desarrollado Rebeca Peralta León, las fichas curriculares de consulta pública establecen que ha trabajado en los siguientes puestos:

Directora de Evaluación y Seguimiento en la Tesorería de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Directora de Vinculación Internacional en la Subsecretaría de Educación Superior, SEP

Docente de maestría – Universidad Andina Simón Bolívar (Bolivia)

Diputada local en CDMX – Distrito 24, Iztapalapa

Diputada de la Asamblea Legislativa del DF (2015–2018)

Rebeca Peralta, diputada del Partido Verde (Rebeca Peralta León/Facebook)

Rebeca Peralta, diputada local por Iztapalapa, fue exhibida por usar costoso vestido

La diputada local por Iztapalapa, Rebeca Peralta asistió a una sesión del Congreso CDMX luciendo un vestido Carolina Herrera, del que se indica, tiene un costo cercano a los 22 mil pesos.

Sin embargo, los reportes establecen que la legisladora local por el Partido Verde suele usar ese tipo de prendas de marcas de alto costo como el caso de Gucci y Louis Vuitton entre otras.

A pesar de las críticas y reclamos que se han emitido por los hechos, hasta el cierre de esta publicación la legisladora en el Congreso de la CDMX no se ha pronunciado.