Investigadores del IPN encuentran microplásticos en sangre y orina en habitantes de la comunidad de Corralero, Oaxaca.

El Centro Interdisciplinario y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del IPN realizó una investigación de biomonitero humano en sangre y orina de 98 habitantes de una comunidad de Oaxaca.

La intención de este estudio era encontrar nano y microplásticos en el cuerpo humano, con la intención de conocer el comportamiento en el organismo.

Estudio del IPN detecta microplásticos en sangre y orina en habitantes de Oaxaca

La Doctora Laura Arreola Mendoza encabezó el estudio del Instituto Politécnico Nacional (IPN) el cual analizó 10 polímeros plásticos en 98 habitantes de la comunicada de Corralero, Oaxaca.

Se encontró que mas de 70 partículas identificadas en sangre corresponden a fibras, mientras que en la orina se hallaron fibras y fragmentos.

Microplásticos (National Geographic )

Laura Arreola Mendoza detalla que se encontraron diferencias en el comportamiento de algunos polímeros como nylon y se encontró principalmente en sangre.

Estes estudio plantea la posibilidad de que el nylon tiene mayor retención en el organismo, pero dicha hipótesis debe ser confirmada por estudios posteriores.

También se encontraron residuos de NBR y poliestireno, el cual se encuentra en el caucho de las llantas, lo que genera preguntas sobre los riesgos de exposición a estos residuos, los cuales llegan al ambiente y posteriormente al organismo humano.

Investigadora del IPN alerta sobre los riesgos de los microplásticos para la salud

Laura Arreola Mendoza explicó que los microplásticos pueden convertirse en transporte de otro tipo de agentes biológicos o químicos, hasta cancerígenos, ya que los plásticos pueden tener adictivos.

La experta explica que se debe entender que la contaminación con plásticos no termina cuando se desechan, ya que este tipo de materiales se suelen fragmentar y reincorporarse al ambiente.

“Si la gente supiera que hoy lo tiras y mañana lo respiras o lo ingieres, otra cosa sería”, Doctora Laura Arreola, investigadora del IPN

La investigación del IPN fue publicada en la revista Eviromental Pollution, especializada en temas medioambientales.