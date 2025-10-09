Te decimos detalles de quién es Leonor Otegui, la diputada local de Morena que propuso la iniciativa de Home Office en días de lluvia en CDMX, tales como:

¿Quién es Leonor Otegui?

¿Qué edad tiene Leonor Otegui?

¿Leonor Otegui tiene esposo?

¿Qué signo zodiacal es Leonor Otegui?

¿Leonor Otegui tiene hijos?

¿Qué estudió Leonor Otegui?

¿En qué ha trabajado Leonor Otegui?

Leonor Otegui, diputada local de Morena propone Home Office para días lluviosos en CDMX

Leonor Otegui y Citlali Hernández (@leonorotegui / Instagram )

¿Quién es Leonor Otegui?

Leonor Gómez Otegui, mejor conocida como Leonor Otegui es una figura política en la Ciudad de México, donde se desempeña como diputada local por el Distrito 12 en el partido político de Morena y Presidenta de la Comisión de Gobierno y Políticas Públicas.

Su labor legislativa y su perfil público han ganado visibilidad, especialmente a raíz de su propuesta relacionada con el teletrabajo.

Otegui ha sido ampliamente reconocida por impulsar una iniciativa que busca implementar el Home Office durante los días de lluvia en la capital mexicana.

Leonor Otegui y Yasmine Esquivel (@leonorotegui / Instagram )

¿Qué edad tiene Leonor Otegui?

De acuerdo a su registro previo en el Instituto Nacional Electoral (INE), cuando era candidata a diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Leonor Otegui tenía 43 años de edad.

No obstante, al no saber en qué año nació, se desconoce actualmente su edad.

Datos de Leonor Otegui, diputada local de Morena en CDMX (INE)

¿Leonor Otegui tiene esposo?

Se desconoce si Leonor Otegui tiene actualmente esposo o una pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Leonor Otegui?

En redes sociales se reveló que el cumpleaños de Leonor Otegui es el 5 de noviembre, aunque se desconoce el año exacto en el que nació.

Pero al haber nacido un 5 de noviembre, Leonor Otegui pertenece al signo zodiacal Escorpio, uno de los signos relacionados con el elemento agua.

Los Escorpio como Leonor Otegui, nacidos entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre, son conocidos por ser:

Intensos y apasionados

Determinados y persistentes

Misteriosos y reservados

Leales y protectores

Intuitivos y perceptivos

Valientes y resilientes

Celosos y posesivos

Leonor Otegui, diputada local de Morena en CDMX (Néstor Núñez / Facebook )

¿Leonor Otegui tiene hijos?

Se desconoce si Leonor Otegui tiene hijos.

¿Qué estudió Leonor Otegui?

De acuerdo con su currículum, Leonor Otegui es Licenciada en Administración de Empresas al haber cursado la carrera en la Universidad Anáhuac y titularse de la misma.

Currículum de Leonor Otegui, diputada local de Morena en CDMX (Especial)

¿En qué ha trabajado Leonor Otegui?

Se sabe que Leonor Otegui fue Directora General del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México del 2021 al 2023.

También presidió el Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México y Diputada local en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México del 2018 al 2021 y del 2015 al 2018, fue asesora del mismo.

También del 2009 al 2012 fue Asesora Legislativa de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura.

Además de ser la Secretaria General de la Fundación Colosio del 2016 a 2018 y Vicepresidenta de la fundación del 2013 a 2016

En el Congreso de la Ciudad fue integrante de la comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción; Igualdad de Género; Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

También fue parte del comité de Asuntos Político Electorales y Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas.

En 2021, Leonor Otegui compiló los libros “La Visión de las mujeres en la Construcción de la Transformación Social y Política de México” y “Nosotras Construyendo Igualdad”.

También ha participado en libros como “La Constitución Comentada” del Congreso de la Ciudad y “Temáticas sobre la violencia contra las mujeres en México” de la UNAM.

De igual manera, Leonor Otegui participa como columnista en el periódico digital La Silla Rota.

Currículum de Leonor Otegui, diputada local de Morena en CDMX (Especial)

Leonor Otegui, diputada local de Morena propone Home Office para días lluviosos en CDMX

Leonor Otegui, diputada local de Morena ha propuesto que el Home Office sea obligatorio durante los días lluviosos en CDMX.

Esta propuesta responde a la movilidad de la CDMX, la cual se ve afectada durante estas condiciones climáticas, por lo que iniciativa de Leonor Otegui Podría aliviar el tráfico y reducir los tiempos de traslado para los ciudadanos.

Pero además, con esta propuesta para reforma de la Ley Federal de Trabajo, también se busca mantener el bienestar general de los trabajadores, tanto físico como emocional.