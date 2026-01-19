Rosario Morales es una activista, abogada y funcionaria pública que se desempeña como una de las figuras políticas más conocidas en la alcaldía Álvaro Obregón; continúa leyendo para conocer todo acerca de su trayectoria.

¿Quién es Rosario Morales?

María del Rosario Morales Ramos es una diputada local en el Congreso de la Ciudad de México del Distrito 32, perteneciente a la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación. Su trabajo legislativo se ha enfocado en gestión territorial, atención ciudadana y asuntos sociales vinculados a las necesidades de colonias y pueblos de la demarcación.

¿Qué edad tiene Rosario Morales?

Rosario Morales nació el 2 de septiembre de 1969, por lo que actualmente tiene 56 años.

¿Rosario Morales tiene esposo?

No hay información sobre la situación sentimental de María del Rosario, por lo que no se sabe si es que tiene esposo o no.

María del Rosario Morales, diputada de Álvaro Obregón (Ig: @rosariomorales_mx)

¿Qué signo zodiacal es Rosario Morales?

Al haber nacido el 2 de septiembre, María del Rosario Morales es Virgo, signo que se caracteriza por su perfeccionismo, precisión y atención al detalle.

¿Rosario Morales tiene hijos?

La vida personal de Morales Ramos se mantiene en privado, por lo que se desconoce si tiene familia.

¿Qué estudió Rosario Morales?

María del Rosario Morales cuenta con una licenciatura en Derecho; sin embargo, se desconoce de qué institución o si tiene algún curso extra.

María del Rosario Morales, diputada de Álvaro Obregón (Ig: @rosariomorales_mx)

¿En qué ha trabajado Rosario Morales?

Rosario Morales ha mantenido una vida pública ligada al partido de Morena y a la transformación social; sin embargo, antes de ser funcionaria se desempeñó como abogada litigante.

Ha participado como Consejera Estatal y Congresista Nacional del Distrito XVI por el partido político Morena. Asimismo, es presidenta de la Asociación Civil “Guerreras Obregonenses”, donde busca reducir las desventajas estructurales con las que vivimos las mujeres día a día y generar y buscar condiciones para eliminar y prevenir cualquier tipo de violencia.