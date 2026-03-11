El presidente Donald Trump nombró a Erika Kirk, viuda del activista conservador asesinado Charlie Kirk, como integrante de la Junta de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

“El presidente Trump tomó la decisión perfecta al nombrar a Erika Kirk miembro de la Junta de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos” Casa Blanca

La noticia fue confirmada por la portavoz de Casa Blanca, Olivia Wales, quien defendió que la participación de Erika Kirk será crucial para -dijo- inspirar a la próxima generación de militares.

Durante cinco meses, antes de ser asesinado el 10 de septiembre de 2025, el activista Charlie Kirk ocupó ese cargo dentro de la Fuerza Aérea; tras su muerte, será su esposa, Erika Kirk, quien asuma su lugar.

Erika Kirk (@mrserikakirk / instagram)

Erika Kirk asume cargo en la Fuerza Aérea pese a no contar con formación militar

Aunque la designación de Erika Kirk en la Fuerza Aérea aún no ha sido anunciada públicamente, la portavoz de la Casa Blanca confirmó a Fox News que Donald Trump nombró a la viuda de Charlie Kirk.

El hecho ha llamado la atención debido a que Erika Kirk -al igual que su esposo Charlie Kirk- no cuenta con formación militar ni tiene vínculos directos con la Fuerza Aérea.

Aun así, Erika Kirk formará parte de la Junta de Visitantes integrada por 16 miembros que son designados tanto por Donald Trump como por líderes del Congreso de Estados Unidos.

¿Qué hará Erika Kirk en la Fuerza Aérea?

La Junta de Visitantes de la Academia de la Fuerza Aérea tiene entre sus funciones supervisar aspectos del funcionamiento y disciplina de la institución.

Con su nombramiento, Erika Kirk revisará temas como:

La moral y la disciplina de los cadetes

Plan de estudios

Métodos de enseñanza

Equipamiento físico

Asuntos financieros y académicos