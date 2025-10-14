El abogado David Cohen Sacal fue víctima de un ataque armado cuando salía de unos juzgados en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con reportes, David Cohen Sacal fue atacado por un joven de 18 años, el cual fue detenido por las autoridades luego del ataque.

Pero, ¿quién es David Cohen Sacal? Esto sabemos acerca del abogado que fue atacado al salir de un edifico del Poder Judicial en la CDMX.

¿Quién es David Cohen Sacal?

David Cohen Sacal es un abogado mexicano, conocido porque durante su trayectoria se ha desempeñado como defensor en diversas ocasiones de futbolistas, actores y empresarios.

David Cohen Sacal (FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO / Francisco Rodríguez)

¿Qué edad tiene David Cohen Sacal?

Reportes señalan que el abogado David Cohen Sacal tiene 45 años de edad.

¿Quién es la esposa de David Cohen Sacal?

David Cohen Sacal se encuentra casado con Amira.

(Especial)

¿Qué signo zodiacal es David Cohen Sacal?

Debido a que no se cuenta con la fecha de nacimiento exacta de David Cohen Sacal, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene David Cohen Sacal?

David Cohen Sacal, junto a su esposa Amira, son padres de tres menores de edad .

¿Qué estudió David Cohen Sacal?

David Cohen Sacal es Licenciado en Derecho, además de que cuenta con Posgrado en Derecho Procesal.

¿En qué ha trabajado David Cohen Sacal?

David Cohen Sacal se desempeña como uno de los abogados titulares en el despacho de defensoría legal “ Cohen, Medina y Chávez ”.

David Cohen Sacal, abogado atacado en juzgados de CDMX

La tarde del lunes 13 de octubre de 2025 se generó una balacera en la colonia Doctores, justo a las afueras de los juzgados de la CDMX.

En este ataque ocurrido en el edificio ubicado sobre la calle Doctor Claudio Bernard y avenida Niños Héroes, en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, resultó herido el abogado David Cohen Sacal.

Reportes de las autoridades señalan que se trató de un ataque directo en contra del defensor, del cual, el agresor de 18 años fue detenido por un elemento de la Policía Bancaria de la CDMX tras dispararle cuando pretendía huir.

Al cierre de esta nota el abogado David Cohen Sacal se reporta como grave, en tanto se le realizó una cirugía comprometedora en la zona de la cabeza.

David Cohen Sacal (FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO / Francisco Rodríguez)







