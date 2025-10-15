El periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez, reveló el video del ataque a David Cohen la tarde del lunes 13 de octubre en Ciudad Judicial de Ciudad de México (CDMX).

Sobre la avenida Niños Héroes, alcaldía Cuauhtémoc, tuvo lugar una balacera que dejó un detenido y un herido, el abogado David Cohen, quien murió en el transcurso de la noche.

Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia de CDMX informó el inicio de la investigación y se han dado a conocer diversos detalles sobre el asesinato de David Cohen.

Video del ataque a David Cohen fue revelado por C4 Jiménez; así fue la agresión en Ciudad Judicial

C4 Jiménez dio a conocer el video del ataque a David Cohen, ocurrido en Ciudad Judicial de CDMX, en donde se observa el momento en que cae en las escaleras.

El video compartido no muestra cómo Héctor N dispara a David Cohen, pero sí que sale huyendo por otras escaleras del edificio José María Morelos y Pavón.

Ataque a David Cohen en Ciudad Judicial fue captado en video (Captura de pantalla)

Asimismo, se puede ver la persecución de parte del elemento de la Policía de Investigación que disparó en contra de Héctor N, para después detenerlo.

Acorde con lo señalado, habría un segundo implicado en el asesinato de David Cohen, además de que uno de sus escoltas trató de dar alcance al agresor, lo que consiguió una vez que estaba herido.

Caso David Cohen: C4 Jiménez reveló otros detalles sobre el ataque

C4 Jiménez también reveló otros detalles sobre el asesinato de David Cohen, entre ellos, que Héctor N fue contratado por un sujeto apodado “el Gufy” para matar al abogado, por 30 mil pesos.

Aunque Héctor N desconoce las razones detrás de la muerte de David Cohen, quien era custodiado en ese momento por dos personas, uno contratado por Kauil Group y un segundo por Cusaem.

Asimismo, C4 Jiménez señaló que el oficial de Fiscalía de Desaparecidos fue quien disparó contra Héctor N para después pedir apoyo por una emergencia, en el sector 8 de la Ciudad Judicial.