El abogado David Cohen tendría casos activos de Anahí, la actriz y ex integrante de RBD, información que se dio a conocer tras el asesinato del litigante en Ciudad de México (CDMX).

La mañana de este martes 14 de octubre, se reveló que David Cohen murió consecuencia del presunto ataque directo del que fue víctima la tarde del lunes 13 de octubre en los juzgados de CDMX.

Tras el ataque, el esposo de Anahí y senador del Partido Verde, Manuel Velasco, condenó el ataque y la posterior muerte de David Cohen, e instó a las autoridades a investigar el crimen.

Abogado David Cohen, asesinado en CDMX, tendría casos activos de Anahí

Fue la periodista de espectáculos, Ana María Alvarado quien reveló que David Cohen era representante legal de Anahí y tenía casos activos, sin señalar el motivo de los mismos.

Acorde con sus palabras, David Cohen se puso en contacto con la periodista para tratar sobre “algunas cosas” que dijo de Anahí, aunque tampoco especificó, podría referirse a presuntas tensiones con una participación.

Por lo mismo, Ana María Alvarado sugirió la posibilidad de que David Cohen estuviera relacionado con temas de contratos mediáticos de Anahí y de imagen, sin embargo, la cantante no se ha pronunciado.

David Cohen llegó a representar a otras figuras del medio, una de ellas cercana a Anahí, la también ex RBD Maite Perroni, acorde con lo señalado por Ana María Alvarado, aunque no se tiene información sobre el caso.