El abogado David Cohen Sacal murió durante los primeros minutos de este martes 14 de octubre, luego de ser baleado en la Ciudad Judicial de CDMX el día anterior.

La confirmación la hizo la oficina de comunicación del gobierno de la CDMX, a cargo de Ana María Lomelí, luego de que el 13 de octubre, día del ataque, se especulara sobre la hospitalización y muerte del abogado.

El periodista Carlos Jiménez detalló que la muerte de David Cohen Sacal ocurrió a las 00:02 horas de la madrugada de este 14 de octubre.

Confirman muerte de abogado David Cohen Sacal tras confusión

El día anterior, cuando ocurrió el ataque contra el abogado David Cohen Sacal, la Fiscalía de CDMX afirmó que él había muerto.

Posteriormente corrigió y señaló que el abogado no había fallecido, por lo cual ofreció una disculpa.

El estado de salud de David Cohen Sacal mientras fue atendido en hospital era considerado “muy grave”.

Tras ser sometido a una intervención quirúrgica se señaló que se reportaría su evolución médica.