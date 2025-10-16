Uno de los detenidos por su presunta participación en el asesinato del abogado David Cohen fue trasladado a una prisión de la Ciudad de México (CDMX) en espera de audiencia.

El traslado del detenido se da hora después de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX informará sobre la aprehensión de otro involucrado en el asesinato de David Cohen.

Detienen a segundo implicado en asesinato de David Cohen (@PabloVazC/X)

Trasladan a Héctor a prisión en espera de audiencia por el asesinato de David Cohen

Héctor, presunto autor material del asesinato de David Cohen, fue trasladado a una prisión en espera de audiencia tras vencer el plazo constitucional de las 48 horas de arresto.

La tarde del miércoles 15 de octubre venció el plazo de arresto, por lo que el ministerio público trasladó al detenido a una prisión de CDMX, donde esperará una audiencia inicial.

Pese a que aún no se ha determinado una fecha para la audiencia, se espera que en esta el detenido sea imputado por su presunta participación en el asesinato de David Cohen.

Héctor Hernández, presunto autor material del asesinato del abogado David Cohen Sacal (Especial)

El homicidio calificado contra David Cohen ocurrió el pasado lunes 13 de octubre en la colonia Doctores, cuando salía de una audiencia; el abogado recibió un disparo en la cabeza.