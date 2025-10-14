Tuvo lugar una balacera en la colonia Doctores, afuera de los juzgados de Ciudad de México, que dejó como saldo un abogado herido y su atacante sería menor de edad, pero, ¿qué pasó?

Acorde con lo señalado, por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue en los juzgados de CDMX sobre la calle Doctor Claudio Bernard y avenida Niños Héroes, alcaldía Cuauhtémoc.

De momento, se desconoce la causa del ataque contra el abogado, que se menciona, caminaba por la vialidad, sin embargo, su agresor de 17 años, también resultó herido por un agente.

Balacera en colonia Doctores: Esto es lo que pasó en los juzgados de CDMX sobre Niños Héroes

La tarde de este lunes 13 de octubre tuvo lugar una balacera en la colonia Doctores, ya que se reportó el que se presume como ataque en contra del abogado David Cohen, mientras caminaba frente a los juzgados de CDMX.

Sin embargo, un hombre, identificado como un menor de edad de 17 años, sacó un arma de fuego y disparó contra el abogado por lo menos en una ocasión para después intentar huir del sitio sin éxito.

Ya que un elemento de la Policía de Investigación en el lugar repelió el ataque ya que también disparó contra el menor de edad, quien resultó herido, por lo que fue trasladado también a un hospital bajo custodia.

La SSC de CDMX confirmó a su vez que fue asegurada una motocicleta del presunto agresor, así como su arma, sin embargo, no mencionan el estado de salud tras la balacera en la colonia Doctores.