Bertha Alcalde, titular de la Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX), anunció que ya se está realizando una investigación por el asesinato del abogado David Cohen.

Durante una conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde dijo que se está investigando con “rigor” y señaló que se logró la detención del responsable material del asesinato.

Asimismo, la fiscal Bertha Alcalde dijo que ya se tienen diversas líneas de investigación y una de ellas es que el abogado David Cohen fue atacado por dos personas.

David Cohen Sacal

Bertha Alcalde afirma que habrá investigación a fondo por asesinato del abogado David Cohen

El martes 14 de octubre, la fiscal Bertha Alcalde habló sobre las investigaciones que ya sea realizan entorno al “terrible homicidio” del abogado David Cohen.

La fiscal Bertha Alcalde señaló que el abogado David Cohen fue atacado por dos personas que iban a bordo de una motocicleta y se logró detener a una de ellas.

Sin embargo, Bertha Alcalde señaló que es necesario dar con los autores intelectuales, por lo que la investigación “se mantendrá en sigilo, para no comprometer sus resultados”.

Bertha Alcalde pidió una disculpa por la falta de comunicación que se dio en los reportes iniciales, ya que no se informó con claridad el estado de salud del abogado David Cohen.