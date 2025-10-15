En seguimiento a las investigaciones por el asesinato de David Cohen, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron que se logró la captura de un segundo implicado en el crimen.

Así lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, Pablo Vázquez, quien compartió un mensaje en el que destacó que el detenido se llama Donovan “N”.

En su publicación, el funcionario resaltó que el segundo implicado es señalado por ser otro de los presuntos responsables del asesinato de David Cohen ocurrido el pasado 13 de octubre.

Detienen a segundo implicado en asesinato de David Cohen (@PabloVazC/X)

Asesinato de David Cohen: detienen a Donovan “N”, segundo implicado en el crimen

A un par de días del ataque armado por el que fue asesinado David Cohen, autoridades de la CDMX lograron la detención de Donovan “N”, otro de los presuntos implicados en el crimen.

Con respecto a la segunda captura que se realiza por el caso, el secretario de Seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez indicó en su mensaje que fue ejecutada por elementos de la SSC.

Sin abundar en los detalles sobre las acusaciones en contra de Donovan “N”, el funcionario resaltó que se trata de otro de los presuntos responsables del homicidio del abogado ocurrido el 13 de octubre.

De la misma forma, Pablo Vázquez explicó en su mensaje que se logró gracias a los trabajos de investigación, inteligencia y seguimiento realizados en coordinación con operadores de los Centros C2.

Además, el encargado de la seguridad en la CDMX resaltó que una vez que se concretó la captura del segundo implicado, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina.

Finalmente, el secretario de Seguridad expuso que las investigaciones alrededor del asesinato de Davi Cohen, siguen en curso con la finalidad de que en ese, “como en otros casos, no haya impunidad”.

Asesinan a David Cohen Sacal (Eduardo Díaz )

Asesinato de David Cohen: autoridades ya habían detenido a un implicado

El lunes 13 de octubre, poco después de que se perpetró el asesinato de David Cohen en inmediaciones de la Ciudad Judicial, autoridades de la CDMX lograron la captura de un primer implicado.

Se trata de un hombre de 18 años de edad de nombre Héctor “N”, quien fue herido por un elemento de la Policía de Investigación cuando intentaba huir en motocicleta tras participar en el crimen.

En sus declaraciones, Héctor “N” dijo que él no disparó contra el abogado, sino que solo estaba vigilando en el lugar, aunque testigos lo han ubicado como autor material del asesinato de David Cohen.

Pese a ello, la FGJ de la CDMX abrió carpeta por homicidio doloso, mientras Héctor “N”, quien declaro participar en el crimen a cambio de 30 mil pesos, permanece hospitalizado bajo custodia.