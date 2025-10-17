A tres días del asesinato de David Cohen, se dio a conocer que Erick Alvarado, alias ‘El Goofy’, estaría detrás de la ejecución del abogado en la colonia Doctores, afuera de los juzgados de Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, fue Erick Alvarado quien contactó a los presuntos sicarios y les entregó un adelanto de 30 mil pesos, así como una fotografía para identificar a David Cohen.

Se presume que Erick Alvarado tendría entre 18 y 20 años y habría sido compañero de secundaria de Héctor Hernández, identificado como el principal sicario en el asesinato de David Cohen.

Capturan a segundo implicado en asesinato de David Cohen (@PabloVazC/X)

Erick Alvarado, alias ‘El Goofy’, continúa prófugo tras el asesinato de David Cohen

Bajo la promesa de pagarles 50 mil pesos, Erick Alvarado, alias ‘El Goofy’, contactó y les entregó el arma homicida a los jóvenes sicarios, identificados como Héctor Hernández y Donovan “N”.

Héctor Hernández, de 18 años de edad, confesó que disparó contra David Cohen sin conocer los motivos detrás del encargo.

De igual forma, Donovan “N”, quien conducía la motocicleta sin placas para escapar, declaró que ni siquiera conocía a David Cohen.

En sus declaraciones, ambos responsabilizaron a 'El Goofy' como la persona que los reclutó, sin que hasta ahora se conozca su paradero.

Por este caso, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la CDMX realizan cateos en colonias como Morelos y Guerrero para capturar a Erick Alvarado.

Entre las líneas de investigación, figura una posible venganza relacionada con casos anteriores del abogado David Cohen, incluyendo su defensa de “Billy” Álvarez.