¿Quién es Alberto Antonio Vergara Perrilliat? Director general de Ferromex

Alberto Antonio Vergara Perrilliat, actual Director General de Administración de Ferrocarril Mexicano (Ferromex) desde julio de 2024, ha construido una sólida carrera en el sector ferroviario.

Con experiencia en Grupo TMM y TFM, Alberto Antonio Vergara ha ocupado puestos clave dentro de Ferromex, desde gerente de Mercadotecnia hasta director de Planeación y Proyectos.

Su trayectoria refleja más de una década de liderazgo en áreas estratégicas como ventas, energía, minerales y logística, consolidándose como uno de los ejecutivos más influyentes en la industria ferroviaria mexicana.

¿Quién es Alberto Antonio Vergara Perrilliat?

Alberto Antonio Vergara Perrilliat es un ejecutivo mexicano del sector ferroviario, hoy Director General de Administración de Ferrocarril Mexicano (Ferromex), puesto que ocupa desde el 1 de julio de 2024.

¿Qué edad tiene Alberto Antonio Vergara Perrilliat, director general de Ferromex?

No se tiene información sobre su fecha de nacimiento para conocer la edad de Alberto Antonio Vergara Perrilliat, director general de Ferromex.

¿Quién es la esposa de Alberto Antonio Vergara Perrilliat?

Se desconoce la vida privada de Alberto Antonio Vergara Perrilliat, por lo que no hay información de quien es su esposa o pareja sentimental.

¿De qué signo zodiacal es Alberto Antonio Vergara Perrilliat, director general de Ferromex?

No se puede precisar el signo zodiacal al que pertenece Alberto Antonio Vergara Perrilliat, director general de Ferromex, tras no conocerse su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene Alberto Antonio Vergara Perrilliat?

No se tiene información sobre si tiene hijos Alberto Antonio Vergara Perrilliat.

¿Qué estudió Alberto Antonio Vergara Perrilliat, director general de Ferromex?

Según información de Ferromex, Alberto Antonio Vergara Perrilliat es ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Además de que Alberto Antonio Vergara Perrilliat cuenta con la maestría en Administración de Empresas (MBA) por IPADE Business School.

¿En qué ha trabajado Alberto Antonio Vergara Perrilliat?

Alberto Antonio Vergara Perrilliat se ha desarrollado laboralmente en el campo de la ferroviaria en empresas como Grupo Transportación Marítima Mexicana (TMM) y Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM)

Se sabe que Alberto Antonio Vergara Perrilliat ocupó cargos como:

Gerente de Mercadotecnia en Ferromex (2009–2012).

Subdirector de Ventas para los segmentos de Energía, Minerales, Metales, Químicos y Fertilizantes (2012–2015).

Director de Mercadotecnia (2015–2019).

Director de Planeación (2019).

Director General de Planeación y Proyectos (2020–2024).

Director General de Administración de Ferromex desde julio de 2024, puesto actual