Ante el anuncio sobre la aplicación de un examen de control, aspirantes a la UNAM seleccionados en la prueba en línea iniciaron una petición en Change.org para defender sus resultados.

De acuerdo con lo que se indica en el sitio web, la petición fue lanzada mientras se analizaba el procedimiento a realizar en busca de dar solución a las fallas en el examen de admisión en línea.

Asimismo, el autor de la solicitud en Change.org advirtió que las autoridades de la UNAM han exhibido una incompetencia que ha desdeñado el esfuerzo de los estudiantes.

Petición en Change.org (Especial)

Aspirantes de la UNAM seleccionados lanzan petición en Change.org

La polémica que se generó tras la detección de fallas de seguridad en la aplicación del examen de admisión en línea de la UNAM que habría permitido posibles trampas, sigue dando de qué hablar.

Varios de los aspirantes a la UNAM que fueron seleccionados en dicha prueba, han expresado su inconformidad con la cancelación de los resultados.

Tal es el caso de cientos de estudiantes que se han sumado a una petición lanzada en la plataforma Change.org, en la que se exige que se respeten los resultados del examen en línea.

“Exijamos que se respeten los resultados y se lleve a cabo un proceso de admisión justo y transparente” Petición de Change.Org

Dicha petición se lanzó desde el 27 de junio y hasta la publicación de esta nota, ha sido firmada por mil 959 personas que exigen su admisión al nivel licenciatura en la Máxima Casa de Estudios.

De la misma forma, el promovente plantea que se conforme un “sistema de revisión de resultados” que permita a los aspirantes revisar el proceso de selección que se lleva a cabo.

Aspirantes a la UNAM acusan incompetencia de autoridades

En la petición que se lanzó en Change.org en busca de que se respeten los resultados del examen en línea, se acusa que las autoridades de la UNAM han actuado de forma incorrecta.

Con respecto al punto, el aspirante a la UNAM que publicó el mecanismo denuncia que el esfuerzo de quienes se postulan se ha hecho a un lado por el sistema que no respetará los resultados.

“Esta negligencia no solo afecta las esperanzas individuales de cada aspirante, sino que también daña la credibilidad y confianza en el sistema educativo de México” Petición de Change.Org

Incluso, se advierte que las afectaciones no son solo para los aspirantes, sino que aspectos vitales de la UNAM como la credibilidad y confianza se verán vulnerados por lo que ocurre.

Cabe destacar que las peticiones de Change.org no son vinculantes debido a que no tienen validez legal oficial, por lo que se reducen a acciones que buscan generar atención mediática.