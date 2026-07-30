Francisco Almazán Barocio se desempeña como director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cargo al que llegó en septiembre de 2024 como parte de la renovación del equipo de seguridad del gobierno federal.

Antes de asumir la titularidad del CNI, Almazán Barocio encabezó la Policía de Investigación de la Ciudad de México (PDI), donde fue identificado como uno de los perfiles más cercanos a Omar García Harfuch dentro de las estrategias de seguridad capitalinas.

¿Quién es Francisco Almazán Barocio?

Francisco Almazán Barocio es un especialista en seguridad pública con experiencia en investigación criminal, combate al secuestro, inteligencia policial y cooperación internacional.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos en instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal, la Interpol México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Su perfil se ha desarrollado principalmente en áreas operativas y de análisis criminal, participando en investigaciones de alto impacto y en la coordinación de equipos dedicados al combate de delitos federales y locales.

¿Qué edad tiene Francisco Almazán Barocio?

Francisco Almazán Barocio tiene aproximadamente 44 años de edad, de acuerdo con referencias periodísticas publicadas previamente.

¿Quién es la pareja de Francisco Almazán Barocio?

Francisco Almazán Barocio mantiene su vida personal fuera del ámbito público y no existe información oficial o verificable sobre si tiene pareja.

¿Qué signo zodiacal es Francisco Almazán Barocio?

Francisco Almazán Barocio es del signo Sagitario.

¿Francisco Almazán Barocio tiene hijos?

No existe información pública verificable sobre si Francisco Almazán Barocio tiene hijos.

¿Qué estudió Francisco Almazán Barocio?

Francisco Almazán Barocio cuenta con formación académica relacionada con el ámbito jurídico y penal.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Tiene una maestría en Derecho Penal por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC).

Cursó el diplomado en Derecho Penal “Ciencia y Técnica con Humanismo” en la misma institución.

Cuenta con capacitación especializada en el Centro de Formación de la Policía de España y entrenamiento en el FBI.

¿En qué ha trabajado Francisco Almazán Barocio?

Francisco Almazán Barocio ha desarrollado su carrera dentro de instituciones de seguridad y procuración de justicia, con responsabilidades relacionadas con investigación criminal, inteligencia policial y coordinación operativa.

Entre los principales cargos y etapas de su trayectoria destacan: