Francisco Almazán Barocio se desempeña como director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cargo al que llegó en septiembre de 2024 como parte de la renovación del equipo de seguridad del gobierno federal.
Antes de asumir la titularidad del CNI, Almazán Barocio encabezó la Policía de Investigación de la Ciudad de México (PDI), donde fue identificado como uno de los perfiles más cercanos a Omar García Harfuch dentro de las estrategias de seguridad capitalinas.
¿Quién es Francisco Almazán Barocio?
Francisco Almazán Barocio es un especialista en seguridad pública con experiencia en investigación criminal, combate al secuestro, inteligencia policial y cooperación internacional.
A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos en instituciones como la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal, la Interpol México y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
Su perfil se ha desarrollado principalmente en áreas operativas y de análisis criminal, participando en investigaciones de alto impacto y en la coordinación de equipos dedicados al combate de delitos federales y locales.
¿Qué edad tiene Francisco Almazán Barocio?
Francisco Almazán Barocio tiene aproximadamente 44 años de edad, de acuerdo con referencias periodísticas publicadas previamente.
¿Quién es la pareja de Francisco Almazán Barocio?
Francisco Almazán Barocio mantiene su vida personal fuera del ámbito público y no existe información oficial o verificable sobre si tiene pareja.
¿Qué signo zodiacal es Francisco Almazán Barocio?
Francisco Almazán Barocio es del signo Sagitario.
¿Francisco Almazán Barocio tiene hijos?
No existe información pública verificable sobre si Francisco Almazán Barocio tiene hijos.
¿Qué estudió Francisco Almazán Barocio?
Francisco Almazán Barocio cuenta con formación académica relacionada con el ámbito jurídico y penal.
- Es licenciado en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
- Tiene una maestría en Derecho Penal por la Universidad Tecnológica de México (UNITEC).
- Cursó el diplomado en Derecho Penal “Ciencia y Técnica con Humanismo” en la misma institución.
- Cuenta con capacitación especializada en el Centro de Formación de la Policía de España y entrenamiento en el FBI.
¿En qué ha trabajado Francisco Almazán Barocio?
Francisco Almazán Barocio ha desarrollado su carrera dentro de instituciones de seguridad y procuración de justicia, con responsabilidades relacionadas con investigación criminal, inteligencia policial y coordinación operativa.
Entre los principales cargos y etapas de su trayectoria destacan:
- Se desempeñó como investigador de delitos federales en la Procuraduría General de la República (PGR).
- Fue director de Atención a Secuestros en la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.
- Ocupó el cargo de director general de las Unidades Modelo de Investigación Policial de la Policía Federal Preventiva.
- Fue director general de Análisis Táctico de la Sección Antidrogas del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva.
- Se desempeñó como comisario jefe de la Policía Federal y coordinador de investigación de campo y técnica antidrogas.
- Representó a la Comisión Nacional de Seguridad ante el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia del CISEN.
- Fue director general de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol en 2016.
- Llegó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde encabezó la Fuerza Antisecuestros de la Policía de Investigación.
- Posteriormente fue director general de Investigación Criminal en Fiscalías Centrales de la Policía de Investigación.
- En octubre de 2019 asumió como jefe general de la Policía de Investigación de la FGJCDMX, cargo que dejó en septiembre de 2024.
- En septiembre de 2024 fue designado director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), institución encargada de generar información estratégica para la seguridad nacional.