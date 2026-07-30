Grupo Financiero Banamex anunció la incorporación de Enrique Fernández Gutiérrez como su nuevo director corporativo de Capital Humano y Cultura, cargo que asumirá formalmente el 1 de septiembre.

Esta designación ocurre en una etapa de renovación institucional para el banco, tras finalizar su separación de Citi y consolidar su autonomía en México.

Enrique Fernández Gutiérrez cuenta con una amplia trayectoria de más de 20 años, destacando su experiencia previa en BBVA México y en prestigiosas consultoras internacionales.

¿Quién es Enrique Fernández Gutiérrez, director de Capital Humano y Cultura de Banamex?

Enrique Fernández Gutiérrez es un ejecutivo con más de 20 años de trayectoria profesional que ha sido designado como el nuevo director corporativo de Capital Humano y Cultura de Banamex.

Enrique Fernández Gutiérrez, director de Capital Humano y Cultura de Banamex (Tomada de video )

Asumirá formalmente sus funciones el 1 de septiembre de 2026, reportando directamente a Edgardo del Rincón, director general de Grupo Financiero Banamex.

El nombramiento de Enrique Fernández Gutiérrez llega en un momento estratégico para el banco tras su separación de Citi.

¿Cuántos años tiene Enrique Fernández Gutiérrez, director de Capital Humano y Cultura de Banamex?

No hay información pública acerca de la fecha de nacimiento de Enrique Fernández Gutiérrez, por lo que se desconoce su edad.

¿Quién es la esposa de Enrique Fernández Gutiérrez, director de Capital Humano y Cultura de Banamex?

No existe información pública disponible sobre si Enrique Fernández Gutiérrez se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal tiene Enrique Fernández Gutiérrez, director de Capital Humano y Cultura de Banamex?

Al no tenerse información acerca de la fecha de nacimiento de Enrique Fernández Gutiérrez, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Enrique Fernández Gutiérrez, director de Capital Humano y Cultura de Banamex?

No se tiene información sobre si Enrique Fernández Gutiérrez tiene hijos.

¿Qué estudió Enrique Fernández Gutiérrez, director de Capital Humano y Cultura de Banamex?

Enrique Fernández Gutiérrez estudió la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Posteriormente, cursó una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en el IESE Business School.

¿En qué ha trabajado Enrique Fernández Gutiérrez, director de Capital Humano y Cultura de Banamex?

Enrique Fernández Gutiérrez cuenta con 12 años de experiencia en el sector financiero, donde ha liderado proyectos de transformación empresarial, estrategia de negocio y evolución cultural.

Antes de su nombramiento como director de Capital Humano y Cultura de Banamex, Enrique Fernández Gutiérrez se desempeñó como director de Talento y Cultura en BBVA México.

Formando parte de su Comité de Dirección y siendo responsable de la estrategia integral de talento, diversidad, inclusión y bienestar.

También ha colaborado con firmas globales de consultoría como McKinsey México y Deloitte Consulting, además de organizaciones como Red Misión y Grupo Collado.

En su nuevo cargo en Banamex, Fernández Gutiérrez encabezará la estrategia de talento, cultura organizacional, liderazgo y desarrollo de las personas.

Su incorporación se produce en un contexto de renovación institucional tras la separación definitiva de Banamex del grupo estadounidense Citi, con el fin de consolidar una organización autónoma centrada en la innovación y el desarrollo de su capital humano.