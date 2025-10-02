Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirma dónde están mexicanos en flotilla Global Sumud rumbo a Gaza.

El pasado miércoles 1 de octubre la flotilla Global Sumud que buscaba dar ayuda humanitaria a Gaza fue interceptada por fuerzas de Israel, quienes detuvieron a 443 voluntarios y activistas.

Entre estos se encontraban 6 mexicanos quienes ya fueron llevados a un centro de detención según confirma la SRE de México.

SRE confirma dónde están mexicanos en flotilla Global Sumud rumbo a Gaza; fueron llevados a un centro de detención

A través de la red social X, la SRE confirmó en dónde están los mexicanos que fueron interceptados en un flotilla Global Sumud al interntar llevar ayuda humanitaria rumbo a Gaza por fuerzas de Israel.

De acuerdo con la SRE los mexicanos que en un principio estaba en el Puerto de Asdod de Israel fueron trasladados al centro de detención de Ketziot.

Además la SRE confirma que una connacional que viajaba en la embarcación de apoyo legal de la Flotilla se dirige rumbo a Chipre.

En sus acciones diplomáticas la SRE informó que funcionarios de la Embajada de México en Israel acudieron al puerto de Ashdod para verificar de manera directa las condiciones, solicitar el acceso consular y asegurar que se respete la seguridad e integridad de los mexicanos detenidos de conformidad con el derecho internacional aplicable.

Entre otras acciones como el envió de cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí y entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para velar por el bienestar de los 6 mexicanos detenidos quienes son:

Sol González Eguía

Arlín Gabriela Medrano

Carlos Pérez Osorio

Diego Vázquez Galindo

Ernesto Ledesma Arronte

Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán

Cabe recordar que el posicionamiento del Gobierno de México es que la asistencia humanitaria no significa la comisión de delito alguno, por lo que incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, exigió su repatriación inmediata.