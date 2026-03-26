Bertha Olga Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, fue detenida el miércoles 25 de marzo de 2026 en la ciudad de El Paso, Texas.

Reportes señalan que su detención se llevó a cabo por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), tras ser ubicada en un fraccionamiento privado.

¿Quién es Bertha Olga Gómez Fong?

Bertha Olga Gómez Fong es expresidenta del DIF Chihuahua, señalada de ayudar a su esposo César Duarte a cometer el delito de peculado.

Detienen en Texas a Bertha Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte (Michelle Rojas)

¿Qué edad tiene Bertha Olga Gómez Fong?

Bertha Olga Gómez Fong nació el 20 de noviembre de 1964, por lo que actualmente tiene 61 años de edad.

¿Quién es el esposo de Bertha Olga Gómez Fong?

Bertha Olga Gómez Fong se encuentra casada por César Duarte, exgobernador por el PRI en el estado de Chihuahua de 2010 a 2016.

¿Cuántos hijos tiene Bertha Olga Gómez Fong?

Bertha Olga Gómez Fong tiene tres hijos con César Duarte: César Adrián, Bertha Isabel y Olga Sofía.

Bertha Olga Gómez y César Duarte. (Especial)

¿Qué estudió Bertha Olga Gómez Fong?

Es Licenciada en Administración de Empresas, egresada de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

¿En qué ha trabajado Bertha Olga Gómez Fong?

Se desempeñó como Presidenta del DIF Estatal de Chihuahua durante el periodo que su esposo gobernó en dicha entidad.

Además, se ha desempeñado dentro del ramo empresarial, toda vez que se documentó que durante los últimos años abrió empresas de servicios de limpieza y administración en Miami, Florida bajo los nombres:

Ganich L.L.C.

Aura del Sur L.L.C.

Bertha Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte, fue detenida por ICE en Texas

Bertha Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte, fue detenida por agentes de ICE en El Paso, Texas.

Los primer reportes sugieren que la detención se debió a presuntos problemas migratorios; sin embargo, no se descarta que esté vinculada al proceso judicial contra Duarte por peculado y lavado de dinero.

Esto toda vez que agentes de ICE habrían cumplimentado una orden de aprehensión con fines de extradición contra Bertha Olga Gómez Fong por dicha situación.

Tras su detención, la esposa del exgobernador de Chihuahua fue trasladada a un centro de procesamiento de ICE en El Paso, Texas, a la espera de que se defina su situación legal y si será o no deportada a México.

Su esposo César Duarte está recluido en el penal del Altiplano, donde sigue un proceso en su contra por lavado de dinero.