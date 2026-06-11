Luis Alfonso Silva Romo es un político, abogado y académico oaxaqueño que actualmente se desempeña como senador de la República por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXVI Legislatura.

Con una trayectoria ligada al servicio público y al trabajo legislativo en Oaxaca, ha ocupado cargos en la administración estatal y en el Congreso local antes de llegar al Senado.

¿Quién es Luis Alfonso Silva Romo?

Luis Alfonso Silva Romo es un abogado y político originario de Oaxaca con experiencia en el ámbito legislativo, administrativo y académico.

A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos cargos públicos en el gobierno estatal y en el Congreso de Oaxaca, donde se convirtió en una de las figuras políticas con mayor proyección dentro de la entidad.

Su trayectoria incluye funciones como coordinador del Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca, director general de Notarías y diputado local en dos legislaturas consecutivas. En 2024 llegó al Senado de la República como senador plurinominal por el PVEM, ampliando su participación en la política nacional.

Luis Alfonso Silva Romo, senador de Oaxaca por el PVEM (Redes sociales)

¿Qué edad tiene Luis Alfonso Silva Romo?

Luis Alfonso Silva Romo nació el 29 de enero de 1980 en Oaxaca. Actualmente tiene 46 años de edad.

¿Luis Alfonso Silva Romo tiene pareja?

No existe información pública ampliamente documentada sobre su situación sentimental o pareja actual.

¿Qué signo zodiacal es Luis Alfonso Silva Romo?

Al haber nacido el 29 de enero, Luis Alfonso Silva Romo pertenece al signo Acuario.

Acuario es un signo de aire, asociado con características como la innovación, la independencia, el pensamiento analítico y el interés por las causas sociales y colectivas.

¿Luis Alfonso Silva Romo tiene hijos?

No se han encontrado registros públicos o información verificable sobre si tiene hijos.

¿Qué estudió Luis Alfonso Silva Romo?

Luis Alfonso Silva Romo cuenta con formación profesional en el área jurídica.

Licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales.

Maestría en Derecho.

¿En qué ha trabajado Luis Alfonso Silva Romo?

Luis Alfonso Silva Romo es conocido por su carrera en el servicio público de Oaxaca, donde ha combinado funciones administrativas, legislativas y académicas. Su experiencia le permitió construir una trayectoria que lo llevó del ámbito estatal al Senado de la República.