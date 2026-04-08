Daniela Taurino, diputada de Morena en Oaxaca, señaló al diputado del Partido del Trabajo, Dante Montaño, de corrupción y violencia política de género.

La diputada señaló en el pleno de la Cámara de Diputados de Oaxaca que levantaba la voz por el pueblo de Santa Lucía del Camino y las denuncias que realizaron contra el legislador y ex presidente municipal de dicho municipio.

Aquí te contamos todo lo que sabemos sobre Daniela Taurino, diputada de Morena en Oaxaca, como:

¿Quién es Daniela Taurino?

¿Cuántos años tiene Daniela Taurino?

¿Cuál es el signo zodiacal de Daniela Taurino?

¿Daniela Taurino tiene esposo?

¿Daniela Taurino tiene hijos?

¿Qué estudió Daniela Taurino?

¿Cuál es la trayectoria de Daniela Taurino? y más

¿Quién es Daniela Taurino?

Daniela Taurino, cuyo nombre completo es Sandra Daniela Taurino Jiménez, es diputada local de Morena en Oaxaca por mayoría relativa por el municipio de Santa Lucía del Camino.

¿Cuántos años tiene Daniela Taurino?

Daniela Taurino tiene alrededor de 32 años de edad.

¿Cuál es el signo zodiacal de Daniela Taurino?

Daniela Taurino cumple años el 16 de diciembre, por lo que la diputada de Morena en Oaxaca nació bajo el signo zodiacal de sagitario.

¿Daniela Taurino tiene esposo?

Se desconoce si Daniela Taurino, diputada de Morena en Oaxaca, tiene o no esposo.

¿Daniela Taurino tiene hijos?

Asimismo, se desconoce si Daniela Taurino tiene o no hijos.

¿Qué estudió Daniela Taurino?

La diputada de Morena en Oaxaca Daniela Taurino tiene una licenciatura en Comunicación, según su perfil curricular de la Cámara de Diputados local.

¿Cuál es la trayectoria de Daniela Taurino?

Daniela Taurino es diputada local por Morena en Oaxaca por mayoría relativa desde el 2 de junio de 2024.

Dentro del Congreso de Oaxaca, Daniela Taurino forma parte de las comisiones de

Régimen, reglamentos y prácticas parlamentarias (presidenta)

Agua y saneamiento (integrante)

Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad (integrante)

Fortalecimiento y Asuntos Municipales (integrante)

Mujeres e Igualdad de Género (integrante)

Daniela Taurino señala a Dante Montaño de corrupción

Daniela Taurino realizó varios señalamientos contra Dante Montaño sobre presuntos delitos de corrupción y violencia política de género el pasado 7 de abril.

De acuerdo con la diputada de Morena en Oaxaca, se trata de denuncias realizadas por el pueblo de Santa Lucía del Camino por su administración como alcalde.

La diputada de Morena compartió una serie de documentos que vinculan al diputado en delitos como:

Defraudación Fiscal: Crédito fiscal superior a los 3 millones de pesos por evasión del pago de ISR retenido a trabajadores en 2021.

Ejercicio Indebido del Servicio Público: Vinculado a proceso en la causa penal 137/2022 por no realizar la entrega-recepción de su administración (2019-2021)

Peculado: Investigación por omisión en el pago de dietas a los concejales de su gobierno

Obras Fantasma: Denuncias por desvío de recursos del Ramo 33 destinados a obras que nunca se ejecutaron

Violencia Política de Género: Acusaciones de realizar “guerra sucia”, intimidación y violación de derechos políticos de las mujeres

Diputada de Morena señaló además que Dante Montaño se encuentra en el primer lugar del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE).