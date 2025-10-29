El senador Luis Alfonso Silva Romo del PVEM, defendió el impuesto a los videojuegos nuevos con contenido violento, argumentando que “si están en contra de la violencia en las calles, voten por este impuesto”.

Senador del PVEM apoya el impuesto a los videojuegos violentos que lleguen a México

Durante un discurso en la cámara de senadores, Luis Alfonso Silva Romo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), defendió su postura y voto sobre el nuevo impuesto a los videojuegos violentos del 8%.

Entre sus argumentos, aseguró que si estaban en contra de la violencia en las calles, deberían los senadores votar por el impuesto del 8% en los videojuegos violentos nuevos que lleguen al país.

🗳📌 SI ESTÁS CONTRA LA VIOLENCIA EN LAS CALLES, VOTA POR EL IMPUESTO A VIDEOJUEGOS VIOLENTOS”: DICE SENADOR DEL PVEM 🎮💸



Durante la discusión de la miscelánea fiscal 2026, el senador Luis Alfonso Silva Romo (PVEM) defendió el nuevo impuesto del 8% a videojuegos violentos.… pic.twitter.com/4WqkuSave1 — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 28, 2025

Pues aseguró que existen estudios que revelan que los videojuegos con un alto contenido violento, “inciden en la agresividad” de jóvenes y adultos:

“Así como ustedes presentan estudios que argumentan que no hay ninguna relación, también hay estudios que argumentan y prueban claramente que los videojuegos violentos inciden en la agresividad de la población juvenil y adulta” Senador Luis Alfonso Silva Romo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Cabe recordar que el impuesto del 8% a los videojuegos violentos, forma parte del paquete de “impuestos saludables”, el cual es impulsado por el gobierno de Claudia Sheinbaum que también se aplica a:

Refrescos

Cigarros

Bebidas light