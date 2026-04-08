Dante Montaño, diputado del Partido del Trabajo (PT) en Oaxaca, protagonizó una discusión con una diputada de Morena por denuncias realizadas en su contra por corrupción y violencia política de género.

El diputado aseguró que está dispuesto a que se le investigue pero acusó que se trata de ataques en contra de él y quien sea que se muestre crítico al gobierno del Estado.

Te contamos todo lo que sabemos sobre el diputado del PT en Oaxaca, Dante Montaño, como:

¿Quién es Dante Montaño?

¿Cuántos años tiene Dante Montaño?

¿Cuál es el signo zodiacal de Dante Montaño?

¿Dante Montaño tiene esposa?

¿Dante Montaño tiene hijos?

¿Qué estudió Dante Montaño?

¿Cuál es la trayectoria de Dante Montaño? y más

¿Quién es Dante Montaño?

Dante Montaño Montero es diputado local en Oaxaca por el PT en la LXVI legislatura por representación proporcional.

¿Cuántos años tiene Dante Montaño?

Dante Montaño, diputado del PT tiene alrededor de 42 años de edad

¿Cuál es el signo zodiacal de Dante Montaño?

Ya que Dante Montaño cumple años el 2 de febrero, el diputado del PT en Oaxaca nació bajo el signo zodiacal de Acuario.

¿Dante Montaño tiene esposa?

Sí, el diputado Dante Montaño tiene esposa. Se trata de Marylin Gandarillas, quien en en enero de 2025 salió en su defensa luego de que trascendiera un supuesto caso de violencia familiar

¿Dante Montaño tiene hijos?

Dante Montaño y su esposa tienen dos hijos:

André

Julián

¿Qué estudió Dante Montaño?

De acuerdo con su ficha curricular de la Cámara de Diputados local, Danta Montaño cuenta con una maestría en Finanzas Públicas.

¿Qué estudió Dante Montaño?

De acuerdo con su ficha curricular de la Cámara de Diputados local, Danta Montaño cuenta con una maestría en Finanzas Públicas.

¿Cuál es la trayectoria de Dante Montaño?

Dante Montaño Montero, diputado del PT en Oaxaca, también es el coordinador de la Bancada su partido en la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Asimismo, es Comisionado Político Estatal de Organización del PT Oaxaca.

Como diputado, forma parte de las comisiones de:

Agua y Saneamiento (integrante)

Hacienda( integrante)

Migración y Asuntos Internacionales (integrante)

Seguridad Pública y Protección Civil (integrante)

Previo a ello se desempeñó como alcalde de de Santa Lucía del Camino, municipio de Oaxaca.

Dante Montaño dedica “Ya supérame” a diputada de Morena

Dante Montaño dedicó la canción de Grupo Firme “Ya supérame” a la diputada de Morena Daniela Taurino ante los señalamientos que hizo en su contra durante la sesión ordinaria del 7 de abril.

El diputado aseguró que está dispuesto que se realicen las investigaciones correspondientes por los señalamientos de corrupción y violencia política de género.

Cabe señalar Dante Montaño fue señalado por una presunta agresión contra su esposa Marylin Gandarillas, quien aclaró a principios de enero de 2025 que no sufrió ningún agravio y reclamó el uso de las fotos de un accidente que tuvo en 2019 para atacar al diputado.

“A los que tienen un problema político con Dante por favor arréglenlo con él, no conmigo. A mí nunca me ha gustado lo político ni estar aclarando cosas y espero no tener que volver a hacerlo” Marylin Gandarillas, esposa de Dante Montaño

De acuerdo con la diputada de Morena, Dante Montaño habría incurrido en delitos como: