El periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, denunció que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) le pidió revelar sus fuentes informativas en un plazo de 48 horas.

C4 Jiménez se burló de la solicitud de la Fiscalía de la CDMX (Especial)

Dan plazo de 48 a Carlos Jiménez para revelar sus fuentes

A través de sus redes sociales, Jiménez mostró un oficio fechado el 16 de noviembre de 2025, donde la Fiscalía solicita su “colaboración” para entregar el video transmitido en su programa C4 en Alerta, el cual está relacionado con la orden de cateo ejecutada el 13 de noviembre en un inmueble de la colonia San Juan Xalpa, en Iztapalapa.

Además del material, la fiscalía dirigida por Bertha Alcalde también le exige informar el origen del video y proporcionar el nombre y número de contacto de la persona que se lo entregó, lo que implicaría revelar sus fuentes.

Carlos Jiménez calificó la solicitud como algo “de risa”, mientras que colegas, especialistas e internautas expresaron su respaldo, acusando a la institución de intentar violar la Ley del Secreto Profesional y la Cláusula de Conciencia para el Ejercicio Periodístico en la CDMX.

Usuarios también criticaron a la fiscalía de CDMX por “querer que el periodista haga su trabajo”, mientras la discusión sobre el respeto a la labor periodística vuelve a cobrar fuerza en la capital.