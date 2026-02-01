El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en voz de su coordinador en la Cámara de Diputados, Manuel Velasco, dijo que están abiertos al diálogo respecto al tema de legisladores plurinominales en la reforma electoral

“Nosotros estamos abiertos a dialogar y a lograr la mejor reforma” Manuel Velasco. Coordinador PVEM en Cámara de Diputados

Así lo dijo desde la Cámara de Diputados no sin advertir que la reforma electoral debe fortalecer la democracia y ante la resistencia que comparte con el Partido del Trabajo (PT) por la posible desaparición o disminución de plurinominales.

Partido Verde espera que llegue propuesta de reforma electoral al Congreso para iniciar diálogo

Manuel Velasco dijo que primero será importante recibir la propuesta concreta en el Congreso para iniciar el diálogo formal.

No obstante, por el momento han tenido diálogo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral a cargo de Pablo Gómez.

Dijo que todos, incluso la oposición, deben estar abiertos a dialogar para una reforma electoral incluyente y en beneficio de todos los mexicanos.

Así lo dijo luego de que el Partido Acción Nacional (PAN) también defendió la no eliminación de plurinominales.

Partido Verde advierte camino largo para lograr reforma electoral

Aunque ya se inicia el periodo ordinario de sesiones, Manuel Velasco, en voz del Partido Verde, adelantó que el camino rumbo a la reforma electoral será largo.

“Va a ser un camino largo. No vemos con malos ojos escuchar y estar abiertos al dialogo y no cerrarnos a ningún tema, pero no quiere decir que vayamos a estar de acuerdo con una propuesta que no vaya en beneficio de la democracia y de México”, dijo Manuel Velasco.