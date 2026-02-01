Jorge Romero adelantó que el PAN está dispuesto a dialogar con Morena sobre la reforma electoral para llegar a un acuerdo.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que no avalarán la desaparición de plurinominales ni el debilitamiento del INE .

Jorge Romero afirma que el PAN está abierto a dialogar sobre la reforma electoral

En el marco de la Reunión Plenaria de los senadores del PAN este sábado 31 de enero, Jorge Romero aseguró que su partido se encuentra abierto a dialogar la reforma electoral.

🔴 El PAN manifestó su disposición a dialogar sobre una eventual Reforma Electoral, en caso de ser convocado. Su dirigente nacional, Jorge Romero, señaló que el partido vería con buenos ojos cambios en el método de elección de legisladores plurinominales, para evitar que las… pic.twitter.com/js59CsHs0L — Azucena Uresti (@azucenau) January 31, 2026

Jorge Romero aseguró que si el PAN es convocado al diálogo para la reforma electoral compartirían algunas propuestas técnicas y electorales.

Entre ellas, la segunda vuelta en la elección presidencial o el uso de urna electrónica y recordó que el PAN apoyó eliminar la sobrerrepresentación legislativa.

Durante la conferencia de prensa, Jorge Romero destacó que hay algunos puntos de la reforma electoral con los que el PAN está de acuerdo como reducir los recursos públicos a los partidos políticos.

Jorge Romero instó que la reforma electoral debería contemplar la extinción de los partidos políticos y la nulidad de las elecciones en las que se demuestre que hubo injerencia del crimen organizado.

Jorge Romero advierte que hay ciertos puntos que no piensan ceder en la reforma electoral

Sin embargo, Jorge Romero destacó que hay algunos puntos en los que no piensan ceder en la reforma electoral ya que el PAN no quiere que desaparezca la representación proporcional (plurinominales).

Aunque se encuentran dispuestos a respaldar un eventual cambio en el método cómo se asignan a los legisladores de representación proporcional, pero sin que se eliminen.

Otro de los puntos en los que el PAN se encuentra contra es la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), ya que implicaría cargar todo el trabajo al INE.

Jorge Romero aseguró que la reforma electoral se debería elaborar sin planteamientos partidistas , pues su objetivo es fortalecer el sistema democrático.

Destacó que si en el resultado final de la reforma electoral vienen “varias barbaridades” evidentemente el PAN va a ir en contra, aunque haya algunos puntos en que estén de acuerdo.