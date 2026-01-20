¿Quién es José Woldenberg? Se trata del expresidente del hoy extinto Instituto Federal Electoral (IFE).

Y quien se reunió con Kenia López Rabadán por la reforma electoral que prepara Pablo Gómez.

¿Quién es José Woldenberg?

José Woldenberg es reconocido como una figura central en la historia electoral de México por su papel en la fundación de instituciones para dar certeza y legitimidad a los procesos democráticos.

José Woldenberg (Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Su perfil se ha vinculado de manera constante al tema electoral, participando en debates públicos y aportando análisis sobre la importancia de reglas claras y vigilancia ciudadana en las elecciones.

En distintos momentos, José Woldenberg ha sido convocado para explicar cómo perfeccionar mecanismos de representación, destacando la necesidad de transparencia y orden en los procesos de votación.

Su presencia en foros y medios ha mantenido vigente la discusión sobre el sistema electoral mexicano, consolidando su voz como referente en temas de organización y legitimidad democrática.

¿Qué edad tiene José Woldenberg?

Hasta el mes de enero de 2026, José Woldenberg tiene 73 años de edad, debido a que nació el 8 de septiembre de 1952 en Monterrey, Nuevo León.

¿Quién es la esposa de José Woldenberg?

La esposa de José Woldenberg es Julia Carabias Lillo, reconocida bióloga y académica mexicana y exsecretaria de Medio Ambiente federal.

Julia Carabias (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

¿Cuántos hijos tiene José Woldenberg?

José Woldenberg tiene una hija llamada Laura Woldenberg Carabias, quien ha desarrollado una trayectoria en el ámbito editorial y cultural en México.

¿Qué estudió José Woldenberg?

En lo que respecta a la formación académica que ha desarrollado el expresidente del IFE, la información disponible refiere que José Woldenberg estudió:

Licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM

Doctorado en Ciencias Políticas (UNAM)

José Woldenberg (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

¿En qué ha trabajadoJosé Woldenberg?

En cuanto a la experiencia laboral con la que cuenta José Woldenberg, en perfiles curriculares y registros periodísticos se establece que ha trabajado en esto:

Profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 1974

Presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD) de 1989 a 1994

Consejero Ciudadano del Consejo General del IFE de 1994 a 1996

Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) de 1996 a 2003

Miembro del Consejo Editorial de la revista Nexos desde 1989

Colaborador en periódicos y revistas como Unomásuno, La Jornada, El Porvenir, El Diario de Yucatán, La Opinión (Los Ángeles), Reforma, entre otros

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

José Woldenberg participará como “voz experimentada” para la reforma electoral en la Cámara de Diputados

José Woldenberg participará como una voz experta en la discusión de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, debido a que fue invitado por la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán.

En un tuit, la diputada recordó que José Woldenberg fue presidente del IFE en el periodo en que se construyó el sistema electoral sin intervención del gobierno, y en el que se concretó la alternancia en 2000.

Por ello, señaló que lo convocó como una de las voces experimentadas y honestas que serán escuchadas en San Lázaro para perfeccionar el sistema electoral y evitar una regresión democrática.