El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, firmó el primer acuerdo voluntario contra la violencia digital hacia las mujeres con las plataformas tecnológicas Google, TikTok y Meta.

Durante la conferencia matutina del 11 de marzo de 2026, la mandataria federal, junto con la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, anunciaron este acuerdo que busca prevenir, atender y reducir la violencia digital contra las mujeres en plataformas sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se trata de un primer paso de cooperación con las empresas tecnológicas.

Con el fin de mejorar la atención a casos de agresiones digitales y acoso.

“Es un primer acuerdo, es voluntario, pero nos permite que la Secretaría de las Mujeres esté en contacto permanente con las plataformas. Ustedes saben que hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo estos casos, para que las plataformas, a través de estos protocolos, vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer. Entonces, es un primer acuerdo; es muy bueno para el país y es muy bueno para las mujeres mexicanas” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

El acuerdo forma parte de las acciones del Día Internacional de la Mujer y fue firmado por el Gobierno federal, a través de la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), junto con las empresas tecnológicas y sus representantes:

Laura Reyna, gerente de asuntos públicos en Tiktok

Daniela Guerra es la Líder de Creadores y Responsabilidad para YouTube Hispanoamérica

Sofía Sánchez Velasco, gerente de Gobierno y Políticas Públicas de Google para México, Centroamérica y Caribe

Eliana Pérez Gaffney, Gerente de Política Pública para México, Centroamérica y el Caribe en Meta

El acuerdo voluntario contra la violencia digital hacia las mujeres se basa en dos ejes principales:

Prevención

Atención

Medidas de prevención contra la violencia digital a las mujeres

En la fase de prevención, el acuerdo contempla diversas acciones orientadas a evitar conductas violentas en redes sociales y promover una convivencia digital segura.

Entre las principales medidas se encuentran:

Revisión y fortalecimiento de las normas de convivencia comunitaria en redes sociales.

Generación y difusión de una Cartilla de Seguridad Digital.

Campañas educativas dirigidas a creadores de contenido y personas usuarias, que se difundirán los días 25 de cada mes.

Promoción de campañas para incentivar la denuncia y el reporte de contenidos violentos tanto en las plataformas como ante las autoridades.

Difusión de campañas informativas para fomentar una convivencia digital libre de violencia.

Fortalecimiento de herramientas y políticas para prevenir, atender y erradicar la violencia digital.

Programas de educación digital para creadores de contenido y usuarios, con el objetivo de fomentar entornos inclusivos.

Generación de información accesible sobre el uso responsable de la tecnología.

Estrategias de prevención mediante mesas de diálogo permanentes y trabajo conjunto entre gobierno y plataformas.

Acciones de atención a víctimas de violencia digital a las mujeres

En el eje de atención, el acuerdo contempla medidas para responder a casos de violencia digital y apoyar a las víctimas.

Entre las principales acciones destacan:

Activación de medidas inmediatas para atender casos de violencia digital.

Definición conjunta de contenidos considerados violencia o delito en las plataformas.

Fortalecimiento de políticas para restringir material de abuso y explotación sexual.

Información a usuarios sobre las consecuencias de publicar contenido relacionado con abuso o explotación.

Implementación y difusión de herramientas de seguridad y privacidad.

Cooperación con autoridades para el cumplimiento de la ley y el desarrollo de protocolos internos.

Creación de una guía para reportar contenidos violentos y utilizar herramientas de protección digital.

Mejora de los sistemas de reporte y denuncia de perfiles que ejercen violencia digital.

Vinculación de mecanismos de reporte con la Línea 079, opción 1, para primeros auxilios emocionales y canalización institucional.

Coordinación entre plataformas y autoridades para investigar casos y atender a las víctimas.

Colaboración estratégica para el retiro de contenido violento o íntimo no consentido.

Desarrollo de nuevas herramientas para atender acoso, abuso y discursos de odio contra mujeres.

Instalación de mesas de trabajo con instituciones académicas, especialistas en derechos digitales y organizaciones sociales para fortalecer la atención a víctimas.

Estas medidas buscan fortalecer la seguridad de las mujeres en el entorno digital, mejorar los mecanismos de denuncia y promover el uso responsable de las redes sociales, mientras que otras instituciones del Gobierno de México ven con interés estas medidas como la Fiscalía General de la República (FGR).