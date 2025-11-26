Moni Pizani, representante de ONU Mujeres en México, alertó que durante 2024, cerca de 10 millones de mujeres sufrieron violencia digital.

En entrevista con Leonardo Curzio para Radio Fórmula, Moni Pizani señaló ante dicho escenario, la importancia de llevar a cabo acciones para combatir todo tipo de violencia en contra de las mujeres.

Violencia digital, acción a combatir en favor de las mujeres: ONU

Señaló que de acuerdo con todos los reportes de este tipo de violencia, el 90% de las propuestas sexuales no consentidas vienen de hombres.

Por tal motivo manifestó es importante hacer campañas para combatir todo tipo de violencia, incluida la violencia digital en contra de las mujeres.