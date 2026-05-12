Juan Rivera Trejo, alcalde de Chignahuapan, Puebla, está en el centro de una polémica debido a la lujosa fiesta de XV años que organizó para su hija en la Hacienda de Atlamaxac.

El hecho llamó la atención porque el lugar, que cuenta con una iglesia propia, salones y jardines, fue decorado de manera ostentosa con decenas de flores, candelabros y mantelería rosa.

Chignahuapan (Especial)

No es la primera vez que el alcalde de Chignahuapan recibe críticas por “contradecir” la austeridad que pregona la 4T, ya que el 14 de febrero se hizo viral un video en el que aparece sosteniendo un fajo de billetes.

Lujosos XV años contrastaron con la celebración del 10 de mayo en Chignahuapan

De acuerdo con el periodista Carlos Rocha, hace unas semanas el gobierno municipal del alcalde de Chignahuapan pavimentó los accesos de la Hacienda de Atlamaxac para los XV años de su hija, lo que avivó las críticas.

Habitantes del municipio han criticado la celebración, pues consideran que esos XV años contrastan con las carencias de infraestructura que aún persisten en Chignahuapan.

Un hecho que destacó fue que, durante la celebración del Día de las Madres el domingo 10 de mayo, el ayuntamiento organizó un festejo austero para todas las mamás del municipio, con apenas unos globos y en una bodega de metal.

Chignahuapan (Especial)

Alcalde de Chignahuapan fue criticado por aparecer con un fajo de billetes

Recién hace unos meses, en pleno Día de San Valentín, el alcalde de Chignahuapan fue criticado por aparecer en un video mientras sostenía un fajo de billetes.

Aunque la intención era mostrar el regalo de su esposa, las críticas no tardaron en llegar incluso después de que el alcalde eliminó el video.